O passo que nunca pode saltar na rotina de Beleza

Trata-se de um sérum enriquecido com vitamina C que protege a pele do envelhecimento prematuro causado pela exposição permanente à radiação ultravioleta (UV). Hidrata, unifica o tom de pele e previne as rugas. É recomendado para todos os tipos de pele (até para quem tem acne e rosácea), e os seus concentrado ativos potenciam os benefícios dos tratamentos antienvelhecimento e despigmentantes. É ainda ideal como tratamento complementar para estrias e cicatrizes. Deixa a pele hidratada sem ficar oleosa, e tem um leve cheiro a laranja. €37,67 (30ml).



O sérum Le Lift faz parte de uma linha da marca com o mesmo nome, lançada em 2013, e ressurge agora com uma fórmula renovada, mais eficaz e poderosa que nunca. Avanços tecnológicos e novas descobertas levaram à criação de um novo produto que tem uma solução infalível para o envelhecimento da pele e também a torna mais elástica e suave. O concentrado de alfafa botânica é agora combinado com os benefícios preventivos de um complexo de PFA* de hortelã-pimenta preta. A Chanel criou ainda uma técnica de automassagem reestruturante, desenvolvida à medida deste sérum, a fim de suavizar, refirmar, proteger e fortificar a pele num único passo. €101,64 (30ml) na Perfumes & Companhia.



Com fórmulas altamente concentradas e poderosas, os séruns são imprescindíveis em qualquer rotina de Beleza e podem muito bem ser o segredo para uma pele saudável, hidratada e luminosa. Desde que sejam escolhidos consoante as necessidades da mesma. Entre lançamentos mais recentes e ex-líbris de sempre, estes são os produtos no nosso radar.

Liftactiv Supreme H.A. Epidermic Filler, Vichy

Um sérum que combate as rugas e preenche a pele do rosto e do contorno de olhos. Correção diária na dose certa de uma fórmula concentrada e com resultados comprovados, que melhoram progressivamente com a utilização. €42,50 (30ml).

Super Serum [10], Nuxe

Só de olharmos para o frasco transparente deste sérum começamos logo a imaginar que potencialidades mágicas poderá ter na pele. Lá dentro, estão milhares de esferas douradas luminosas com um concentrado antienvelhecimento 100% natural com óleos vegetais, mas também ácido hialurónico. A fórmula vegan do Super Serum [10] contém 95% de ingredientes de origem natural, todos excecionalmente poderosos e cuidadosamente selecionados. A pele rejuvenesce pelo menos 10 anos, promete. €75 (30ml).

Retinol B3 Sérum, La Roche-Posay

Feito com retinol, este sérum garante uma atuação ao nível da renovação celular, regula a melanina, corrige a complexidade e textura da pele e melhora a sua elasticidade. Soma-se ainda a capacidade de regenerar a pigmentação e reduzir as rugas mais profundas. Esta inovação concilia um ingrediente ativo importante e apresenta uma grande eficácia molecular, sem descurar a suavidade e o cuidado com a pele do rosto, através da presença da vitamina B3.€40,42 (30ml).

Silymarin CF, SkinCeuticals



É a grande aposta da SkinCeuticals para 2021: um sérum antioxidante triplo, com vitamina C, silimarina e ácido ferúlico, indicado para pele oleosa e com tendência acneica, sem qualquer vestígio de óleo na sua fórmula. Promete assim reduzir a oleosidade, refinar a textura e melhorar a clareza da pele e as linhas finas. Este sérum deve ser aplicado de manhã em pele limpa (cerca de 3 a 4 gotas pela face, pescoço e peito). €153 (30ml).

Um sérum ultraleve e de rápida absorção, o mais recente lançamento da Kiehl's é feito à base de ácido hialurónico, 11-kDa (uma proteína) e um complexo de plantas adaptógenas – raiz de ginseng vermelho, manjericão e baga de shisandra. Uma fórmula que ajuda a fortalecer a pele, promove a sua flexibilidade e maciez, tratando visivelmente os sinais de envelhecimento. O resultado é um rosto mais saudável e rejuvenescido após quatro semanas de utilização. €81 (50ml).

com uma mistura única de sete frações de prébióticos e probióticos que oferecem benefícios para a pele e seus microbiomas. Contribui para uma recuperação ativa, rápida e forte da pele com o uso diário.

Foi lançado em 2009 e permanece um bestseller - o que só comprova a sua eficácia. A versão mais recente é enriquecida€75,50 (30ml).

É um, formulado com uma combinação de complexos de moléculas de ácido hialurónico. O efeito principal desta inovação da marca australiana recém chegada ao mercado português é o de suavizar e hidratar a pele em profundidade. €80 (30ml), à venda na Perfumes & Companhia.

Booster Sérum com Ácido Hialurónico, NOVexpert



Repulpante, suavizante e hidratante, este booster sérum é 100% natural, vegan, e formulado com quatro tipos de ácido hialurónico (é equivalente a 20 injeções deste ingrediente). Adequado a todos os tipos de pele, excepto pele oleosa. €58,25 (30ml).

Super Potent Sérum, Dior



Vinoperfect Sérum Luminosidade, Caudalie



É imbatível no que toca às manchas. De rápida absorção, hidrata com delicadeza e pode ser usado de dia e de noite. Uniformiza a pele, corrige imperfeições (marcas do acne e hormonais), e confere luminosidade natural à tez. Na sua formulação tem notas verdes de flor de cidreira, folhas de laranjeira, melancia e menta. Tem fácil utilização graças a uma pipeta que contém a quantidade indicada para rosto e pescoço. É um bestseller da Caudalie. €47 (30ml).

Além de ser uma excelente base de maquilhagem, este sérum deve ser aplicado de manhã e/ou à noite sobre a pele previamente limpa (de preferência com a Hydrabio H2O, água micelar desta gama) paraque confere conforto à pele. €20,90 (40ml).

Sérum Renovador C+E ™ TimeWise®, Mary Kay

Para criar este novo produto, a Mary Kay juntou duas das vitaminas mais importantes para a pele, capazes de a tornandar visivelmente mais firme e luminosa à medida que reduz as linhas finas. Falamos da vitamina C e da vitamina E. A primeira está presente de três formas diferentes para ajudar a refirmar, iluminar e proteger a pele: pura; em extrato de groselha da Índia (uma fonte botânica de vitamina C que apoia a produção natural de colagénio) e ainda dissolvida em água, para atuar nas áreas que são de difícil alcance. A vitamina E oferece à pele um estímulo poderoso que potencia a sua defesa contra os sinais do envelhecimento. €63 (44ml).

Sérum Pearls Anti-idade Cellular Volume & Contorno, Nivea



Feito à base de ácido hialurónico, é um sérum que alia a hidratação à estimulação das células para produção de colagénio e um efeito rejuvenescido. A hidratação é imediata, mas este produto também aumenta o volume da pele e redefine o contorno do rosto. Está à venda em hipermercados por um preço democrático. €12,99 (30ml).

ISDINCEUTICS Hyaluronic Concentrate, ISDIN



Um sérum hidratante intensivo para usar todos os dias, em textura aqua-gel, desenvolvido para peles mais jovens, de modo a prevenir e tratar os primeiros sinais da idade. Deve ser usado em conjunto com o produto de contorno de olhos da mesma gama. Contém ácido hialurónico, BioMarine (um ingrediente antienvelhecimento de origem marinha), uma combinação de matriquinas e oligossacáridos que ajudam a estimular a síntese de colagénio para uma pele mais firme. Reduz também os poros, ajudando a realçar a luminosidade da pele. €40 (30ml).

Revitalift Filler Sérum Antirrugas, L'Oréal Paris



Promete o preenchimento das rugas - já que o antienvelhecimento é a usa principal finalidade, mas também hidrata e confere luminosidade. Tem ácido hialurónico puro e é indicado para uso diário. €36,95 (30ml).

Derma Collagen Hydra-Fill Firming Sérum, Mádara



Um sérum ultrasedoso com efeito refirmante com péptidos naturais, microalgas e ácido hialurónico. Estimula a produção de colagénio e revitaliza a pele com aminoácidos essenciais. É 100% natural, e pode ser aplicado de manhã e à noite, juntamente com o creme da mesma linha. €34,23 (30ml), na Organii.

Sérum ativador da luminosidade & antifadiga Bee Radiant, Apivita



A sua principal finalidade é energizar, já que tem na sua composição peónia branca, propólis patenteado e extrato de pitaia. Previne e repara os primeiros sinais do envelhecimento, evidenciados pelas rídulas e ainda confere luminosidade e frescura à pele. €37,55 (30ml).

Adapt Hydra Rescue On the Go Sérum, Avon



É leve e foi especialmente formulado para trabalhar em múltiplas camadas de pele e aumentar imediatamente a hidratação em 98%, mesmo após a aplicação da maquilhagem. Deve ser aplicado de manhã na pele limpa. €17 (30ml).