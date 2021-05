O que há a saber sobre o melanoma? Uma dermatologista aponta os sinais a que devemos prestar atenção

"O melanoma é um cancro derivado das células da pele. Portanto, se estas células sofrerem mutações e se multiplicarem, vai ser visível" começa por esclarecer Leonor Girão, dermatologista com clínica própria no Areeiro, que também é consultora de marcas como a La Roche-Posay ou a Vichy, que têm produtos solares destinados à prevenção e proteção solar. "Qualquer sinal que mude de aspecto (assimétrico, bordo irregular, cor diferente, mais escuro) e que cresça, é um indício que algo poderá não estar bem e deve ser observado por um dermatologista" aponta. É essencial estar atento aos fatores de alerta para o melanoma, já que em Portugal são diagnosticados 10 mil novos casos a cada ano.

Leonor Girão, dermatologista.

Por causa do confinamento, é natural apresentarmos níveis de melanina mais baixos que o habitual, o que significa uma pele mais suscetível a danos provocados pelo sol, como queimaduras, em menos tempo que o habitual. "A prevenção, como o nome indica, passa por todas as medidas que possamos tomar para por um lado, evitar que um cancro apareça e, pelo outro, conseguirmos tratar o mais cedo possível evitando o crescimento em profundidade e metastização. As medidas mais importantes são: a proteção da exposição à radiação solar excessiva (uso de filtro solar, horas adequadas de exposição, roupa e óculos protetores, sombra) e a vigilância dos sinais no dermatologista (e, claro, a observação pelo próprio no dia a dia dos seus sinais)", explica Leonor Girão. Oito em cada dez casos de melanoma surgem através de sinais já existentes.

A La Roche Posay é uma das marcas que apoia a prevenção.

Sobre a proteção solar, seja no verão ou no inverno, a médica assinala-a como essencial. "O que pretendemos proteger é a pele da exposição contínua ou intensa à radiação solar, nomeadamenta a ultravioleta. No inverno também há radiação ultravioleta, embora menos intensa. Portanto, as pessoas que têm profissões ao ar livre ou que fazem desporto ao ar livre deverão proteger-se também. As pessoas que estão mais informadas e são mais cuidadosas com os efeitos deletérios do sol, nomeadamente o envelhecimento cutâneo, já sabem que devem aplicar filtro solar juntamente com o creme hidratante da manhã."

Que geração está mais consciente dos perigos da exposição solar? "Muitos dos idosos, sobretudo se já tiveram alguma lesão na pele, já sabem que devem utilizar o filtro solar. As senhoras que se preocupam com o envelhecimento da pele, também. Diria que os homens em geral e os adolescentes em particular, não são muito sensíveis ao uso de filtro solar. Felizmente as crianças têm tido uma boa formação nesse sentido desde as creches."