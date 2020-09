5 produtos de beleza específicos para pescoço e busto

Há um sem fim de opções de cremes, séruns, loções e primers para o rosto, mas e o pescoço, o decote e o busto? Mais fina e mais frágil, tal como a do contorno ocular, a pele do pescoço, por exemplo, envelhece mais rápido que a pele do rosto. Se nunca pensou nisso, o pescoço e o busto são das zonas tão ou mais importantes de higienizar, e é fundamental manter a pele dessa área cuidada, evitando a flacidez. E há produtos verdadeiramente específicos que se dedicam a refirmar a pele destas zonas.

À base do trio retinol puro, tripipeptídeos e glaucina, o novo Tripeptide-R Neck Repair da SkinCeuticals é uma novidade da rentrée que merece toda a atenção que a marca, especializada em cuidados de rosto, lhe dedicou. Este produto suaviza a aparência das linhas horizontais, aumenta a firmeza e reduz o envelhecimento da pele do pescoço, quando aplicado diariamente. O Tripeptide-R Neck Repair da SkinCeuticals está disponível por 119€.

Tripeptide-R Neck Repair, SkinCeuticals, €119

Um creme indicado para a zona do busto, o Créme Galbante Buste, da Esthederm, atua como refirmante na flacidez da pele relacionada com a idade, com as mudanças de peso e a maternidade. Deve ser aplicado diariamente na pele limpa e seca do busto, com movimentos circulares. Está apenas disponível em institutos da marca.

Créme Galbante Buste, da Esthederm

Também o Créme Fine Le Lift, da Chanel, é um clássico intemporal no que toca à firmeza do rosto e do pescoço, cuja fórmula, altamente tecnológica, se baseia em ingredientes naturais como concentrado botânico de alfalfa. É um creme de firmeza para dia e noite, A linha Le Lift inclui outros produtos, como um bálsamo reparador de lábios, por exemplo, ou uma máscara recuperadora que atua durante a noite regenerando as células. Está disponível em três texturas ultra sensoriais: Crème Fine, Crème e Crème Riche, e custa €120.

Créme Fine Le Lift, da Chanel, €120

Com a missão de remodelar, firmar e fazer um efeito lifting na zona do busto, o Gel Buste Super Lift da Clarins, à base de extrato de vu, é indicado para todos os tipos de pele. Este gel refrescante para o busto exerce uma ação de lifting imediata para remodelar visivelmente os seios. O extrato de vu estimula o colagénio para reforçar, tonificar e alisar, favorecendo duradouramente a firmeza dos seios, enquanto os polioses de aveia contribui para realçar os seios e modelar as curvas. Custa €56,50.

Gel Buste Super Lift da Clarins, €56,50

Neste conjunto de cremes que atuam simultaneamente no pescoço e no decote, a marca americana Murad é uma das especialistas. O creme lifting rejuvenescedor para o decote e para o pescoço é um complexo anti-idade, que suaviza e refirma a pele à base Vitamina A, que reafirma a textura da pele e a preenche com colagénio, de extratos de raiz de uva-ursina e de alcaçuz, que iluminam e uniformizam o tom de pele, para reduzir a aparência de manchas de idade e descolorações. Custa €76,95.