Etat Pur, a marca que vem simplificar a nossa rotina de beleza

Chama-se Etat Pur e é a mais recente novidade de beleza do grupo NAOS em Portugal. Uma invenção de Jean-Noël Thorel, farmacêutico e biológo fundador da Bioderma e da Institut Esthederm, a marca surgiu em 2011, mas só agora chega ao nosso mercado. Tendo por base uma filosofia ética e consciente, que respeita a pele e o ambiente, a Etat Pur adapta-se a todos os tipos e tons de pele, incluindo as mais sensíveis, e tem uma linha de atuação para problemas específicos.

Virginie Couturaud, farmacêutica e especialista em cosmetologia, e Pauline Debarge, responsável de marketing da marca em França, explicam em conjunto como todas estas ideias encaixam na perfeição. "A Etat Pur nasce de um paradoxo: separar os ingredientes ativos da rotina diária de cuidados com a pele, enquanto a indústria da beleza está habituada a adicionar cada vez mais moléculas para oferecer soluções tudo-em-um supostamente milagrosas. Acreditamos que o excesso de tratamento da pele com ingredientes ativos quando estes não são necessários é, de facto, prejudicial para a pele" explicam.

Etat Pur

Outra das particularidades que distingue a Etat Pur é que oferece opções de rotina de beleza em poucos passos que se baseiam em três regras: limpar, agir, hidratar. "Queremos destacar-nos das rotinas de 12 passos que eram muito populares até há bem pouco tempo, e concentrar-nos em menos, mas mais eficazes, produtos de cuidados da pele." Com esta filosofia, a Etat Pur criou duas gamas de produtos separadas e complementares, a Pure Skincare, "sem ingredientes ativos, para limpar e hidratar a pele todos os dias, a fim de reforçar os seus recursos naturais e preservar a sua saúde, graças à formulação biomimética."

Além desta, há a gama Pure Actives, "para tratar preocupações específicas da pele apenas quando é necessário. Uma solução específica para cada preocupação cutânea" explicam as especialistas, que lembram que "um passo crucial em qualquer rotina é a limpeza, pois permite que os passos seguintes penetrem devidamente na pele. Estudámos ingredientes-chave para responder especificamente a cada preocupação: ácido hialurónico, ácido cítrico, enoxolona ou glabridina, para citar alguns."

Uma outra característica é a mínima intervenção no ecossistema cutâneo, ou seja, qualquer que seja o produto não impacta de forma negativa o microbioma pele. "Para não poluir ou sobrecarregar o ecossistema cutâneo, cada ingrediente é perfeitamente definido e deliberadamente escolhido numa abordagem de formulação positiva: preferimos ingredientes puros" de modo a fornecer apenas aquilo que é útil ao ecossistema cutâneo.

Voltando ao minimalismo, "por um lado, a gama de cuidados de pele pura oferece uma textura para cada tipo de pele. E, por outro lado, a nossa gama de ativos puros oferece uma solução específica para uma preocupação dedicada à pele." Tão simples quanto isto. "Uma vez que 70% das pessoas não têm grandes preocupações com a pele, a nossa gama de cuidados de pele pura, formulada sem ingredientes ativos, foi criada para dar à pele apenas o que ela precisa, sem a tratar em demasia" acrescentam.

Etat Pur

Quanto aos problemas mais específicos, a Etat Pur trata vermelhidão, secura extrema, falta de firmeza, rugas, manchas – entre outros. Por exemplo, para a hiperpigmentação, a Etat Pur oferece uma solução à base de glabridina. "Este é um poderoso extrato de alcaçuz que minimiza as manchas escuras (manchas solares, manchas relacionadas com alterações hormonais, manchas de máscara de gravidez, marcas de pigmentação escura devido à acne ou cicatrizes) e uniformiza a tez. Como? Atuando sobre a síntese da melanina, o pigmento envolvido no aparecimento de manchas no rosto. Este ingrediente ativo é doseado para assegurar a melhor eficácia sem tratar demasiado a pele" esclarecem.

Não deixa, por isso, de ser uma marca altamente tecnológica e com um rigor absoluto. Pelo contrário. "Os [produtos] Pure Skincare são baseados na patente biomimética [definidos de acordo com quatro classes: dermo-idêntica, dermo-mimética, dermo-biológica e dermo-mecânica]. Uma fórmula pode ser qualificada como biomimética se 98% dos seus ingredientes pertencerem às classes 1 a 4, de acordo com a patente biomimética" explicam. "Os restantes 2% devem cumprir a carta de formulação positiva da marca, que enquadra a escolha de cada ingrediente utilizado de acordo com a sua origem, o seu processo de produção, a sua qualidade, e a sua pureza."

Etat Pur

As embalagens da Etat Pur têm um design clean, em tons de azul, verde ou transparentes, um aspeto que refletem a filosofia clean da marca. Os produtos variam entre os €12 e os €25, e aconselha-se um diagnóstico de pele online para saber quais os produtos indicados para cada pessoa.