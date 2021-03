Maquilhagem? Só um bocadinho. 4 produtos que transformam o look em segundos

É preciso pouco para que o rosto fique mais favorecido numa câmara de computador para o qual olhamos grande parte do dia. Se tem três minutos a perder e quer usá-los para uma maquilhagem de confinamento, estes são os únicos produtos de que precisa.

Máscara de pestanas

Já se perdeu a conta à quantidade de pessoas que escolhe uma máscara de pestanas na clássica pergunta "o que levarias para uma ilha deserta?" (quando o tópico é beleza, atenção!). Aplica-se rapidamente, abre instantaneamente o olhar e faz uma diferença evidente. Esta novidade, da Benefit, distingue-se sobretudo pela capacidade de alongar as pestanas, deixando-as negras, compridas e com alguma curvatura.

Máscara They’Re Real! Magnet, € 31,50, Benefit

Blush

Maçãs do rosto naturalmente rosadas, de quem apanhou sol umas horas? Não violando as regras do confinamento, o mesmo resultado (ou quase) é possível com um simples blush. Este, da Dior, é capaz de deixar o tom certo no rosto já que, apesar da cor aparentemente vibrante, a aplicação pode ser repetida, construindo e sobrepondo produto até se encontrar a quantidade certa. Além disso, confere um ligeiro brilho muito natural. Pode ser usado nas maçãs do rosto, claro, mas também nas pálpebras, como sombra de olhos.

Blush Rosy Glow, € 37,95, Dior

Algo para a tez

Não é uma base, não é um bb cream, nem um cc cream, nem um creme com cor. Este produto da Chanel é uma eau de teint, uma água com pequeníssimas esferas de pigmentos, que, no momento da aplicação, se espalham pele tez, deixando a pele fresca e com um ar luminoso e natural. Não espere grande cobertura, porque não tem. A fórmula é ultraleve e muito confortável. Imagine a sua pele na versão "dormi mais três horas".

Les Beiges Eau de Teint, € 60, Chanel (inclui pincel)

Pó bronzeador

Se está a olhar para fotografias de pessoas na praia e sem capacidade para calendarizar quando será a próxima vez que põe os pés na areia, o bronzer está aqui para ajudar, se for do seu gosto. Se não for essa a sua praia, também é um bom produto para criar contornos estratégicos na face. Este, da Physicians Formula, tornou-se um produto de culto na "comunidade" de beleza online, desde logo pelo valor acessível, sobretudo quando comparado com o seu desempenho.