A rotina de beleza de Jennifer Lopez para uma pele luminosa

No verão de 2021, a cantora, atriz e fundadora da J. Lo Beauty publicou no Instagram a sua rotina de beleza diária, que consistia em apenas quatro passos e em produtos básicos da sua marca – gel de limpeza, sérum, creme hidratante e protetor solar. Porém, as necessidades da pele do rosto mudam ao longo do tempo, consoante a estação do ano e a idade e, por essa razão, Jennifer Lopez recorreu à mesma rede para partilhar a nova rotina matinal, tão minimalista como a anterior. A cereja no topo do bolo? Demora apenas cinco minutos!



O primeiro passo é lavar o rosto com gel ou leite de limpeza (o que também pode ser feito no duche). A seguir, coloca uma quantidade generosa do seu sérum preferido That J Low Glow, hidratante e rico em antioxidantes, até à zona do decote. “Coloco o meu sérum de manhã e à noite. Gosto de pensar nisto como se estivesse a tomar vitaminas logo de manhã”, explica no vídeo.

O terceiro passo é essencial: aplicar protetor solar. Por fim, Lopez explica que substituiu os suplementos que tomava para esta zona pelo creme de olhos That Fresh Take. O ritual de beleza só fica completo com algumas palavras de afirmação, que a estrela mantém bem guardadas numa caixa ao lado do chuveiro.