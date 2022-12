Afinal, quais são os verdadeiros poderes do retinol?

Pode ser catastrófico quando combinado com os ingredientes errados, ou quase milagroso quando bem instalado numa rotina de beleza perfeita. Não se pode dizer que é o ingrediente mal amado da indústria da beleza, mas a sua composição levanta debates (sobretudo para os benefícios da nossa pele). Falamos do retinol, feito a partir de Vitamina A, que é o principal ingrediente de um novo produto da mesoestetic, marca ibérica que aposta em estudos clínicos e ensaios in vitro rigorosos para obter os melhores resultados.

Com 0,3% de retinol puro e 0,7% de bakuchiol, o skinretin® 0,3% proporciona um potente resultado anti idade eficaz em todo o tipo de peles, como fomos comprovar a Barcelona, à sede da marca.

Um creme de uso domiciliário, avaliado em estúdios clínicos e in vitro, que funciona como solução diária intensiva e regeneradora com efeitos anti-envelhecimento, deve ser usado à noite, integrado numa rotina de 28 dias (decorrido este tempos, as voluntárias da marca declararam + 50% redução de rugas + 70% melhoria na textura da pele). A mesoestetic, que testa todas as suas fórmulas em laboratório até à exaustão e com o maior rigor e higiene, chegou à conclusão que esta combinação age em várias frentes - manchas, falta de luminosidade, rugas dinâmicas e linhas de expressão e perda de densidade e elasticidade da pele. Além disso, esta fórmula e textura são adequadas a todos os tipos de pele e tem uma elevada tolerância dérmica.

Com 0,3% de retinol puro e 0,7% de bakuchiol, o skinretin® 0,3% é a novo formulação da mesoestetic.

A escolha do bakuchiol – um ativo natural de origem vegetal usado muitas vezes em alternativa ao retinol com a vantagem de ser adequado a peles sensíveis que possam apresentar irritação ou pouca tolerância aos retinoides - prende-se com o facto de este potenciar os efeitos do ingrediente principal.

A fórmula é completada com outros ativos, como um complexo pós-biótico (que revitaliza a pele, equilibra e protege a microbiota cutânea), a centelha asiática (que tem um efeito reparador) e a ectoína (que reforça a função barreira). Com esta composição, o skinretin® 0,3% consegue travar os sinais da idade de uma forma eficaz em todos os tipos de pele. Custa €81,22 (50ml).