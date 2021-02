Esta máscara de pestanas tem um íman (e aumenta em 40% o volume)

Maggie Ford Danielson, Chief Beauty Ambassador da Benefit e filha de uma das fundadoras da marca, numa conferência de imprensa virtual em direto para Portugal.



Trata-se de uma máscara de pestanas que tem um íman verdadeiro no interior da escova que é usada para aplicar o produto nas pestanas. Além disso, a fórmula da própria máscara é enriquecida com minerais, que em conjunto com o íman prometem um olhar mais vibrante e umas sobrancelhas ainda mais alongadas e reais (como o próprio nome desta linha indica, uma das bestsellers da Benefit). Além desta característica inovadora, que é o que distingue o produto, a máscara dura 36 horas e está adaptada a todos os tipos de pele, até às mais sensíveis, especialmente em torno dos olhos.

They’re real! Magnet





Esta tecnologia permite que o íman, em conjunto com os minerais que compõem a fórmula, alongue as pestanas até ao último milímetro. Para já, a They're Real! Magnet está à venda em exclusivo na Sephora por €29,50.

Foram quatro anos a desenvolver a fórmula da máscara de pestanas They're Real! Magnet, explica