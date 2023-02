Tendências cabelos: mais longos, mais hidratados, mais brilhantes

Primeiro, vamos a factos: o hashtag #longhair já foi mencionado mais de 44 milhões de vezes no Instagram. Significa, isto, que essa é uma tendência para 2023. E sabemos que cabelos compridos envolvem mais manutenção, mais cuidados e mais prevenção. A pensar nisso, a L’Oréal reforçou a gama Hair Food, da Garnier, que promete aquilo que queremos ouvir: 48 horas de brilho, 72h de anti-frizz, menos 93% de quebra e 10 vezes mais nutrição. É o boost ideal para evitar o desgaste provocado pelo sol. Na base, está uma fórmula amiga do ambiente, com fundamento nas tecnologia da ciência verde, 99% biodegradável, incluindo 97% de ingredientes de origem natural e não tem silicones.

Nova gama Garnier Hair Food Detox.

Sabendo que o cabelo cresce durante um período médio de três a seis anos e está por isso exposto a numerosos agressores externos - radiação ultravioleta, humidade ou poluição, que alteram a sua aparência - a Garnier aposta no Fructis Hair Drink, da gama Fructis Hair Food, na variação de cheiros a banana, papaia e ananás. A banana dedicada à nutrição, a papaia à reparação e o ananás à quebra.

A tecnologia funciona da seguinte forma: fio a fio, a fórmula recorre à tecnologia lamelar, que vai penetrando em cada um para criar finas camadas protectoras designadas de lamelas, que são activadas no primeiro momento de aplicação.