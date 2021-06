Testado e aprovado: as escolhas de Beleza da redação

Photoderm Après-Soleil SOS, Bioderma



Pensado para as saídas da praia com a pele a repuxar, este après-soleil da Bioderma acalma instantaneamente a inflamação da pele e reduz a vermelhidão após a exposição solar. Assim que aplicamos esta bruma hidratante, o efeito apaziguante é imediato, assim como a frescura, conseguida pela aplicação em spray. Ainda reforça os mecanismos naturais de defesa da pele, e torna o bronze mais dourado. Pode ser aplicada no rosto e no corpo. €20,99

Bronz Impulse UV Incellium Spray, Esthederm



Legs Eleven, Bloom & Blossom



A indústria de Beleza nunca para, por isso já encontramos séruns para as pernas capazes de refrescar, hidratar e aliviar o cansaço acumulado durante o dia. Esta nova fórmula é especialmente eficaz para tornar as pernas mais leves e ajudar os tornozelos inchados. Está disponível através de um clique em Laconicum.com. €36

NCEF-Shot, Filorga

Firmeza, elasticidade, rugas e perda de luminosidade são, provavelmente, os grandes desafios que a pele enfrenta com o passar dos anos e, depois de tantos meses de confinamento, é como se todos os problemas se tivessem agravado. A Filorga decidiu reforçar a sua linha de produtos com NCEF (um complexo feito com ingredientes ativos inspirados nas injeções de preenchimento e de revitalização) lançando este shot que é tudo aquilo que o seu nome indica. O tratamento de apenas dez dias é equivalente a uma mesoinjeção diária, por isso espere resultados rápidos e entusiamo a condizer. O tratamento é adequado a todas as idades (mas não use se não tiver este tipo de questões de pele) e pode ser feito até quatro vezes por ano, por exemplo na mudança de estação. €71,90

Terracotta, Guerlain

Há várias boas razões para este bronzer da Guerlain continuar a ser um clássico e a primeira é que já anda por cá há mais de 40 anos, um feito notável se considerarmos a rapidez da indústria de hoje. A nova fórmula conta com 96% de ingredientes de origem natural e um reforço de gotas de óleo de argão para hidratar, para além de maquilhar claro. Se, tal como nós, fica em nervos só de pensar em produtos complicados, saiba que só tem de desenhar um três em cada lado do rosto. Da testa para as maças do rosto e depois em direção ao queixo. No fim, uma leve passagem pelo pescoço e o seu rosto muda da noite para um dia de sol. €52,50

Hair Rituel La Crème 230, Sisley

Já quase ninguém passa sem umas quantas sessões de secador, alisador ou modelador por semana, por isso este novo herói da Sisley faz todo o sentido. A ideia é salvar o cabelo de todas as agressões que o calor provoca, ao mesmo tempo que é ativado pelo mesmo. O La Crème atua em duas frentes: primeiro, repara o cabelo estragado e devolve-lhe o brilho que vimos desvanecer-se desde o último corte; depois, cria uma espécie de escudo que protege o cabelo do calor, prevenindo novos problemas. Também pode usar o produto sem quente e, mesmo assim, notará diferenças.

Crio Gel Anticelulite, Collistar

Todas sabemos que não existem milagres no que à celulite diz respeito, é preciso fazer exercício físico e comer bem, mas há produtos que dão um empurrão considerável. É o caso do Crio Gel da Collistar, um poderoso aliado ao longo de todo o ano, mas que cai especialmente bem a partir da primavera. Agora, a marca apresenta uma fórmula ainda mais potente que tem como principal objetivo resolver problemas de microcirculação e concentração de gordura e para isso conta com café verde fermentado e extrato de pimenta rosa. Ciência à parte, vamos aos resultados: para além do efeito lifting imediato que a embalagem promete (e que se verifica) e da sensação de frescura que deixa as pernas mais leves, os dias passam e a celulite começa a diminuir. A aplicação duas vezes ao dia faz o diferença, por isso vale a pena contrariar a preguiça e ainda adicionar umas sessões de treino de pernas pelo meio. €64,40 (400ml)