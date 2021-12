Efeito anti-aging e hidratação profunda em 3, 2, 1...

Constituída por quatro produtos, a Pure Actives, da Collistar, classifica-se como uma linha de tratamentos faciais direcionados e eficazes, com ingredientes ativos biodisponíveis que funcionam na perfeição isoladamente, mas que também podem ser combinados. E como simplificar é a palavra de ordem, a marca divide-a em dois conceitos distintos: hidratação lifting e antirrugas e firmeza.

Os Pure Actives com ácido hialurónico são um must have durante os meses mais frios, pois hidratam em profundidade e minimizam a aparência de pequenas rugas, podendo ser utilizados em qualquer tipo de pele.

O sérum Hyaluronic Acid + Poliglutammic (€50,35) conta com quatro pesos moleculares para uma ação multi-nível, hidratando (lá está) as várias camadas cutâneas da pele. À fórmula, juntam-se três ativos suplementares: ácido poliglutâmico, excecional na retenção de água, insulina e ceramidas. Além do sérum, temos ainda o Aqua Gel Hyaluronic Acid + Ceramide (€50,35), um creme de textura leve com efeito de preenchimento lifting.

Já a pensar nas mulheres (e homens) que procuram um produto anti-aging, a Collistar criou o Collagen + Glycogen (€50,35), um tratamento concentrado em gotas com aminoácidos de colagénio vegetal, criado pelos laboratórios da marca e produzido pela união de fibras de proteína de milho, soja e trigo. Para complementar, tem o Collagen + Malachite Cream Balm (€50,35), um bálsamo rico em propriedades antioxidantes e anti envelhecimento.

A linha Pure Actives encontra-se à venda nas perfumarias.