Testado e aprovado: as escolhas de Beleza da redação

Sébium Gel Moussant Actif, Bioderma

Com uma textura e aroma agradáveis, pode acreditar em nós quando lhe dizemos que este gel de limpeza não lhe irá deixar a pele agredida.

Criado para peles oleosas e com tendência acneica, o Sébium Gel Moussant Actif respeita a barreira cutânea da pele, graças à sua base de limpeza biomimética. Além disso, contém na sua fórmula os famosos ácidos glicólico (AHA) e salicílico (BHA), ideais para a limpeza dos poros e renovação celular. PVP recomendado: €14,92 (200ml).

Sébium Gel Moussant Actif, Bioderma Foto: D.R

Creme Sensicontrol, Bepanthen

Só por ter sido criado para quem sofre de pele atópica, não quer dizer que não possa utilizar diariamente este creme de corpo. Com óleo de espinheiro marítimo e glicerina, confere uma hidratação profunda e prolongada por 24 horas, contribuindo para o espaçamento das crises de secura extrema da pele durante, pelo menos, até 3 meses. A sua fórmula é ainda rica em prebióticos, queajudam no fortalecimento da barreira cutânea. €24,90 (400ml) em www.asuafarmaciaonline.pt.

Creme Sensicontrol, Bepanthen Foto: D.R

Alpha Arbutin 2% + HA, The Ordinary

Alpha Arbutin 2% + HA, The Ordinary Foto: DR

Conhecida pelos seus séruns altamente potentes e inovadores, a The Ordinary lançou recentemente o Alpha Arbutin 2% + HA, com ácido hialurónico, o novo "querido" dos complexos na indústria da beleza, e também um dos mais indispensáveis para peles que se querem sempre jovens. Elimina as manchas e uniformiza o tom de pele, com resultados que se começam a ver ao fim de um mês. €8.45 (30ml).

Huile Prodigieuse Neróli, Nuxe

Huile Prodigieuse Neróli, Nuxe

Para assinalar o 30º aniversário deste óleo icónico, lançado para ser um óleo ultra-sensorial seco, mas também eficaz, a Nuxe criou uma edição especial à base de neróli, com certificação BIO, pensado para rosto, corpo e cabelo. Cumpre à risca aquilo que promete, tal como os outros o fazem, que é deixar a pele hidratada por um longo período de tempo, pelo menos até ao próximo banho. €32,90 (100ml).

Densitium Baume Nuit, SVR



E porque os 50 anos são os novos 25, experimentámos o novo creme de noite da gama Densitium, da SVR, criado a pensar nas peles mais maduras.



Leia também Fim às rugas, fadiga, poluição e desidratação. Essenciais de contornos de olhos e como usar processo de envelhecimento não é igual para todas nós, e existem diversos fatores que influenciam a nossa pele diariamente. Um deles é a menopausa, no caso de mulheres mais velhas. A partir deste momento, a pele tende a perder firmeza e a ficar mais seca e fina, evidenciando o cansaço e as rugas de expressão.



Assim, para contrabalançar esses efeitos, o Densitium Baume Nuit contém 2% de tetrapeptídeos na sua fórmula, um conjunto de aminoácidos ideais para reestimular a regeneração celular, iluminar a tez e melhorar o aspeto daquelas rugas que não queremos, isto tudo com uma textura divinal! €44,90 (50ml).

Densitium Baume Nuit, SVR Foto: D.R

Espuma de limpeza, ETAT PUR

Por não ter sulfatos e ter ingredientes de origem vegetal, esta espuma é suave, deixa a pele lisa e hidratada, sem repuxar. Graças ao gluconato de zinco (que ajuda a purificar a pele) e ao capriloil glicina (que inibe a enzima envolvida na produção de sebo) é uma solução que se adapta com facilidade a todas as peles. O facto de ser em espuma ajuda ainda à experiência sensorial ser agradável. €12 (150ml).

Espuma de limpeza, ETAT PUR

Champô sólido suavizante, PHACT



É um produto destinado para crianças mas serve na perfeição para adultos. Pensado para ser sedoso, à medida da pele fina dos mais pequenos, tem uma fragrância irresistível a côco e aveia e destina-se a hidratar, reparar e suavizar o couro cabeludo. €12,95 (100g).