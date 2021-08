Phantom, o perfume mais "tecnológico" de sempre

Uma fragrância aromática, oriental e futurista, Phantom nasceu da junção do luxo com a alta tecnologia, já que teve origem num processo criativo que utilizou tecnologia de ponta a fim de selecionar os melhores ingredientes. Pensado pelos perfumistas Juliette Karagueuzoglou, Dominique Ropion e Anne Flipo, com notas de lavanda, limão energizante e baunilha amadeirada que lhe conferem um toque sensual e autêntico, este perfume é perfeito para usar a todas as horas e ocasiões.



O lado tecnológico deste perfume evidencia-se também pelo frasco, em forma de um robot metalizado. Ao aproximar o telefone à tampa do frasco surge um convite para descobrir o perfume (o que pode não funcionar com todos os telemóveis, atenção), uma forma criativa de revelar o seu processo criativo. Além disso, tem um lado sustentável, evidenciado pelo facto de ser recarregável (apenas a versão de 150ml).

Perfume Phantom, Paco Rabanne, a partir de €77,25 (100ml).

A campanha em vídeo do Phantom é da responsabilidade de Antoine Bardou Jacquet, e é protagonizada pelos modelos David Trulik e Kris Gritaike, a quem se juntam outras personagens vindas de outra galáxia - uma alusão ao lado futurista do perfume. Todos eles dançam ao som de “You Make Me Feel (Mighty Real)”, de Sylvester. A tripulação intergalática veste peças Paco Rabanne e a maquilhagem foi concebida pela makeup artist Isamaya Ffrench.



Se Sintra fosse um perfume, cheiraria a quê? A resposta chega num frasco Leia também