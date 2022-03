Drunk Elephant, a marca de beleza elimina tudo o que é prejudicial à pele

Suspicious 6TM (óleos essenciais, álcool secante, silicones, protetores solares químicos, fragrâncias/corantes e LESS) de todos os produtos, permitindo à pele livrar-se de todos os químicos muitas vezes associados às marcas de skincare. Chama-se a esta filosofia biocompatível, e está na base da marca de cosmética, agora à venda em Portugal.

É um sucesso nos EUA desde 2013, ano em que foi lançada, e em 2018 as suas vendas líquidas situavam-se em cerca de 100 milhões de dólares, segundo a Forbes. A Drunk Elephant baseia as suas fórmulas na eliminação dosComeçou quando pensei em vender soap bars oriundos da Malásia. Através dessa experiência, encontrei uma paixão pelos ingredientes [de cosmética] e aprendi tudo sobre os papéis que desempenhavam nas formulações e o seu efeito na pele, para além de aprender sobre a função da própria pele. Através de tentativas e erros e muita frustração com os produtos disponíveis no mercado, identifiquei 6 ingredientes que sentia serem problemáticos para a minha pele. Tinha rosácea suave, pele mista e sensível, por vezes com tendência para o acne, e quando eliminei "os 6", a minha pele voltou a uma normalidade que não via há anos e que se calhar nem nunca tinha existido antes.À medida que fui aprendendo mais sobre eles e os papéis que desempenhavam, apercebi-me que não só eram desnecessários numa formulação de cuidados de pele, como também potencialmente muito perturbadores para a saúde e função de toda a pele. À medida que fui ficando mais consciente do que queria exatamente numa linha de cuidados de pele, e do que não queria, tornou-se evidente que simplesmente não estava disponível no mercado e, se o quisesse, teria de ser eu próprio a desenvolvê-lo. Não tinha qualquer formação em química ou mesmo na indústria da beleza, era uma mãe de quatro filhos autodidata em casa. Tive trabalhos estranhos até me casar e nunca pensei que teria o meu próprio negócio. Foi a necessidade de algo em falta que me inspirou.São os ingredientes que achei problemáticos para a minha pele. Não são assustadores ou mesmo necessariamente maus ou "tóxicos", apenas, na minha opinião, podem perturbar a função da própria pele levando a comportamentos cutâneos irritantes que de outra forma poderiam ser evitados, tais como acne, sensíveis, combinados, excessivamente secos ou oleosos, etc. Evitamos muitos mais do que seis ingredientes, mas chamei-os à atenção porque, na altura em que desenvolvi o Elefante Bêbado e ainda hoje, pelo menos um podia ser encontrado em quase todos os produtos nas prateleiras. Penso nos "seis suspeitos" como a junk food da nossa dieta de cuidados de pele.Alguns ingredientes - tais como fragrâncias, corantes e silicones - só beneficiam a fórmula ao torná-la cheirar, parecer ou sentir-se melhor, e não têm absolutamente nenhum benefício para a pele. Os álcoois secantes dissolvem os lípidos que mantêm a pele flexível e hidratada, pelo que, mais uma vez, não há necessidade de uma alternativa. No caso dos óleos essenciais, os seus compostos de fragrância voláteis podem ser sensibilizadores para a pele e podem ser facilmente substituídos por óleos não fragantes que oferecem benefícios comparáveis. SLS é um tensor ativo que faz com que as fórmulas façam espuma e há muitos agentes naturais de espuma para usar em vez disso que não são irritantes comprovados. Estes podem ser facilmente substituídos por sintéticos ou tensores ativos mais suaves. Os protetores solares físicos são uma alternativa fácil aos protetores solares químicos. Há sempre escolhas que podemos fazer que não têm os inconvenientes.Estudei sobre como poderia ser uma rotina perfeita e o que seria necessário para repor a nossa pele de volta à saúde ótima. Entregar cuidados de pele que permitissem que as pessoas se maquilhassem gratuitamente era um grande fator. Antes não sabia nada e por isso passei muito tempo a ensinar-me a mim própria. Aprendi sobre os ingredientes e os papéis que cada um deles desempenha numa formulação. Não consultei ninguém enquanto desenvolvia os primeiros ingredientes... Fui muito clara sobre o que queria e o que não queria e na altura, e ainda hoje, não há muitas pessoas na indústria que não concordam necessariamente com a minha teoria. Quando tenho as minhas combinações prontas entrego-as ao meu químico, que faz os ajustes necessários e dá vida às formulações. As formulações finais são uma verdadeira representação do que eu queria desde o início.... formulações clinicamente eficazes e limpas que contêm elevadas percentagens de ativos e são totalmente não-irritantes. Cuidados de pele seguros que funcionam.Apaixonei-me pelo óleo de marula numa viagem de reconhecimento de ingredientes. Pesquisei-o no Google e surgiu um vídeo que mostrava elefantes a comer a fruta marula e a agir de forma "muito bêbeda". Não pensei que pudesse chamar à minha marca Drunk Elephant (elefante bêbedo), mas quando comecei a perguntar por aí percebi que não só podia, mas que seria muito chamativo e inesquecível... não pude resistir. As formulações são suficientemente sérias para que abdicássemos de uma certa dose de brincadeira algures por aí.Para mim, o elemento mais importante para construir uma marca de sucesso é colocar sempre o consumidor em primeiro lugar, dando-lhe algo único e verdadeiramente eficaz. A minha abordagem para desenvolver a Drunk Elephant é pensar como gostaria que os produtos que estou a colocar na minha própria pele fossem feitos; estou sempre no lugar do consumidor porque "sou" o consumidor. Quero o melhor para mim e quero que as pessoas que gastam o seu dinheiro na minha marca obtenham aquilo por que pagaram. Acredito firmemente que se os produtos funcionarem verdadeiramente, as pessoas ficarão felizes e depois dirão a toda a gente que conhecem. Que o boca-a-boca orgânico tem sido a chave para a rápida taxa de crescimento e sucesso da Drunk Elephant.Penso que o facto de os produtos funcionarem e a subsequente palavra de boca em boca é a razão. Devo o sucesso à filosofia única que, quando aderida, permite que os produtos produzam os resultados pretendidos, o que leva as pessoas a falar e a partilhar.Estou muito entusiasmada por lançar a Drunk Elephant em Portugal. Penso que as mulheres portuguesas são absolutamente deslumbrantes, chiques, espertas, inteligentes e inspiradoras. Também acredito que pele é pele. Quero trazer a Portugal a minha filosofia e espero que os portugueses a achem transformadora. A minha sugestão é experimentar a linha em exclusivo (na rotina de pele) para beneficiar desta minha filosofia tão singular.Tenho todos os produtos da Drunk Elephant na minha casa de banho e ouço sempre a minha pele para determinar o que aplicar. Alcanço o que quer que seja que o dia tenha exigido e com base em como a minha pele se sente. Se estiver mais frio, uso o F-Balm e o Óleo de Marula. Se tenho maquilhagem pesada, opto pelo Slaai seguido do Lala e do TLC Framboos. Limpo mais a pele no verão com o Beste quando tenho tendência a ter pouca maquilhagem e muito protetor solar (embora o use todos os dias, não costumo estar ao ar livre todo o dia durante o inverno). De manhã, fico-me nos A-Gloei, C-Firma, B-Hydra e O-bloos, todos misturados, aplicados, e finalizados com a base Umbra Tinte. Também tenho formulações que ainda não foram lançadas e que estou sempre a testar para ter a certeza de que cabem na linha e de que não posso viver sem elas. A minha esperança é que as pessoas restaurem a sua pele para um estado normal e depois utilizem os seus produtos preferidos para abordar cada problema, seja ele qual for (hiperpigmentação, linhas finas, rugas, acne hormonal). As pessoas têm necessidades diferentes e vivem em climas diferentes. O meu objetivo com a Drunk Elephant é fornecer uma vasta gama de grandes escolhas. Ouça sempre a sua pele e não irá errar.Tenha sempre confiança nas suas crenças e mantenha-se fiel aos seus valores. Haverá sempre muita pressão externa para fazer as coisas de uma forma diferente, para mudar as coisas de acordo com a norma. À medida que crescemos, há mais pessoas envolvidas e mais opiniões em jogo. É bom aceitar conselhos e ouvir opiniões, mas nunca esquecer a razão da nossa presença. Lembre-se: é o seu sonho e o seu guião, não deixe que ninguém o reescreva.