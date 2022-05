Celebridades. As rotinas de beleza mais estranhas

Quem se aventura pela internet à procura de truques de beleza caseiros, daqueles que não esvaziam a conta bancária, já terá provavelmente encontrado não uma, mas diversas receitas fora do comum. Se este é o seu caso, não se incomode, pois não foi a única. Algumas figuras públicas fizeram o mesmo, e até juram que alguns dos truques pouco convencionais que encontraram têm, afinal, os seus benefícios.



Kate Moss

Kate Moss Foto: Getty Images

Para a modelo dos anos 90, submergir o rosto em água gelada é o go to para começar o dia, seguido de fatias de pepino na face. Segundo Moss, é uma "batota" que peca pela sua eficácia: "funciona definitivamente, porque todo o sangue vem à superfície", comentou em entrevista à W Magazine.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow Foto: Getty Images

A atriz dos filmes da Marvel não é conhecida pelas melhores razões, pelo menos no que toca a conselhos de beleza. Depois de fazer um vídeo em explicava a "forma correta" de se aplicar protetor solar no rosto, altamente criticada por dermatologistas, Paltrow revelou ao jornal The New York Times um dos seus tratamentos de eleição, que envolve, nada mais nada menos, que picadas de abelhas. "É um tratamento com mil anos chamado apiterapia. As pessoas usam-no para inflamações e cicatrizes". Incrível? Sim. Doloroso? Sem dúvida.

Victoria Beckham

Victoria Beckham Foto: Getty Images

A rotina da ex-Spice Girl pode muito bem ser a mais estranha deste artigo. Segundo a revista Marie Claire, Beckham é fã de um tratamento japonês tradicionalmente usado por Geishas, cujo ingrediente principal é excremento de rouxinol.

Sandra Bullock

Sandra Bullock Foto: Getty Images

Quem nunca utilizou creme do rosto na zona dos olhos ou creme de mãos na face? Afinal, o propósito é o mesmo, um mantra que a atriz de A Cidade Perdida tem levado à letra. Para reduzir o inchaço e as linhas em redor do olhar, Bullock tem o hábito de colocar pomada para tratar hemorróidas.

Catherine Zeta Jones

Catherine Zeta Jones Foto: Getty Images

Estrela de Hollywood ou estrela de DIY? Catherine Zeta Jones ganha uma medalha olímpica na área das "mezinhas" caseiras. Para limpar e branquear os dentes, a atriz escova-os com polpa de morango, pois "contêm ácido málico, que serve como adstringente e que pode ajudar com manchas superficiais", explicou à revista Now. Mas não ficamos por aqui. Na rotina capilar, Zeta Jones cria a sua própria máscara de cabelo hidratante. Os ingredientes? Mel e cerveja.

Teri Hatcher

Teri Hatcher Foto: Getty Images

A última dica é dedicada aos amantes de vinho. Segundo Hatcher, a melhor maneira de se obter uma boa dose de antioxidantes, ótimos para prevenir o envelhecimento, é tomar um banho de vinho tinto.