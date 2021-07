Uma experiência imersiva com CBD, o novo ingrediente preferido das beauty junkies

Há poucas sensações como a de entrar numa sala de tratamentos e nos entregarmos literalmente de corpo e alma à terapêuta que nos espera. É o que acontece sempre no Serenity Spa, no Pine Cliffs Resort, no Algarve, o primeiro spa em Portugal a disponibilizar tratamentos CBD, que amplificam essa sensação de prazer para uma experiência completamente resplandecente e rejuvenescedora, além de calmante.

Há três tratamentos diferentes com CBD no Serenity Spa

Reconhecidos um pouco por todo o mundo, os benefícios dos tratamentos com canabidiol (CBD), principal ingrediente não psicoativo da planta Cannabis, são postos à prova com estes novos tratamentos, numa colaboração com a marca ila. "Há muito tempo que queríamos trazer os tratamentos CBD para Portugal. A eficácia deste tipo de terapêutica está comprovada e os resultados obtidos têm sido muito positivos. Por outro lado, a marca Serenity é uma marca pioneira que gosta de estar na linha da frente no que diz respeito ao bem-estar de mente, corpo e espírito", refere Maria d’Orey, diretora da marca Serenity – The Art of Well Being, adepta de um estilo de vida saudável.

Orgânica e natural, com ingredientes que provêm dos quatros do mundo, e fundada por Denise Leicester, aromoterapista e professora de ioga (com experiência das comunidades rurais da Índia à família real do Dubai), a ila tem uma nova linha dedicada ao CBD composta por um creme de rosto, um creme calmante de corpo, um sérum de rosto, gotas diárias e um concentrado em bálsamo.

Para já, há três tratamentos diferentes com CBD no Serenity Spa. O tratamento Calmante Corporal CBD, indicado para a libertação de ansiedade e distúrbios digestivos, consiste numa massagem corporal revitalizante que promete deixar corpo e mente tranquilos, à medida que restaura o fluxo de energia do nosso corpo. Como? A massagem corporal, combinada com a sinergia dos óleos essenciais e do CBD, ativa o chamado plexo solar (rede de neurônios no corpo humano), estimulando assim o sistema linfático e circulatório. As toxinas e a fadiga são eliminadas. (130€/50 minutos).

Para quem procura um tratamento focado no rosto, a Terapia Facial Anti-Idade CBD Ouro promete um efeito calmante, nutritivo e antioxidante, ao combinar os poderosos efeitos anti-inflamatórios e de anti envelhecimento do CBD com as técnicas eficazes de acupressão do sistema nervoso e equilíbrio dos pontos energéticos (€160/80 minutos).

Para o melhor dos dois mundos, experimente os dois. O Ritual Facial e Corporal CBD é um tratamento igualmente calmante, ideal para libertação de ansiedade e tensão, com efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes sentidos ao primeiro toque no rosto e no corpo. Mais uma vez, a combinação poderosa dos benefícios do CBD com as técnicas calmantes eficazes da ‘Terapia Marma’, uma das vertentes do sistema de cura ayurvédico (€205/80 minutos).

As reservas podem ser realizadas na recepção do Serenity Spa no Pine Cliffs Resort, no Algarve, ou por e-mail: info.serenity@pinecliffs.com.