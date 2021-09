Água de arroz, o novo ingrediente surpresa da indústria da beleza

A água de arroz está a chamar a atenção pela sua capacidade de tornar o cabelo mais brilhante e forte, e é tão popular na rede social do TikTok que o hashtag #ricewater já conta com mais de 150 milhões de visualizações. Mas quais são as verdadeiras capacidades renovadoras deste ingrediente, usado no Japão há décadas como parte do ritual de Beleza?





Izumi tonic, spray fortalecedor capilar de última geração, shu uemura.

O arroz é colhido em Hyogo, no Japão, de forma sustentável, uma vez que é cutivado com o auxílio de patos: um sistema de cultivo japonês amigo do ambiente, alternativo aos de cultivo intensivo com químicos. Esta prática de cultivo chama-se "aigamo" e baseia-se na relação simbiótica para uma maior produtividade com impacto positivo no ambiente. Ainda na sustentabilidade, o frasco é feito de plástico 95% reciclado, e a cartonagem da embalagem é feita de papel reciclado. Enriquecido com ceramidas, este spray proporciona um cabelo instantaneamente 10 vezes mais forte, mais saudável, e mais sedoso e brilhante em 28 dias.



Como defensora da Beleza holística, Shu Uemura alia a água de arroz a notas picantes e frescas como o limão e a bergamota, combinadas com ylang-ylang, íris e água de arroz doce. As notas de base harmonizam madeira de sândalo com pó de arroz e baunilha para ancorar uma fragrância forte e confortante.