Não, Gwyneth Paltrow, não é assim que se aplica protetor solar

Aplicar um iluminador ou um creme de hidratação diário é uma coisa. Protetor solar é outra, até porque este é um produto que deve ser usado todo o ano, todos os dias, por ser essencial na proteção do rosto contra os raios UV, que podem causar cancro da pele, além de evitar o envelhecimento prematuro da pele, que causa depois pigmentação e rugas. É por isso que os especialistas em beleza não "perdoaram" o erro que Gwyneth Paltrow cometeu no mais recente tutorial que fez para a Vogue americana.



No vídeo em questão, a atriz e fundadora do Goop.com começa por aplicar patches nos olhos, esfoliar e hidratar, utilizando quase exclusivamente produtos que estão à venda no seu site. Mas quando chega ao momento do protetor solar, aplica-o de forma desaquada, em pouca quantidade, e em zonas específicas. De acordo com vários dermatologistas e especialistas em beleza e estética, é importante aplicar protetor solar de forma minuciosa e na quantidade correcta. E ainda espalhar bem no rosto e pescoço.



Na sua conta de Instagram, Renee Rouleau, especialista em skincare que trata da pele de várias celebridades, disse, por exemplo, que a utilização de protector solar por Paltrow era "completamente ineficaz" e "inútil".



Veja o vídeo.