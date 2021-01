Fim às rugas, fadiga, poluição e desidratação. Essenciais de contornos de olhos e como usar

Prevenir é uma palavra com um potencial enorme, e no universo da beleza não é exceção, pelo contrário, está impregnada no seu léxico. De maneira geral, os dermatologistas apontam a zona ocular como uma das mais esquecidas nas rotinas de skincare, e também uma das mais propícias à desidratação, já que a pele pode ser ligeiramente mais fina.



A pensar nessa necessidade, que ganha contornos maiores no inverno por causa do frio, elegemos os séruns e cremes, novos ou ex-líbris de sempre, para melhorar esta zona, seja para reduzir a aparência das rugas, para eliminar os sinais visíveis da fadiga, atenuar as primeiras rídulas, ou combater a poluição e outros agressores externos. Quase todos estes produtos conferem hidratação, luminosidade, e um efeito revitalizante imediato, e são os melhores aliados no combate à sensação "pesada" de fadiga que muitas vezes sentimos nesta zona do rosto, seja ao acordar ou a adormecer.

As novidades



Powerful Strength Line-Reducing & Dark Circle-Diminishing Vitamin C Eye Serum, €43, Kiehl's (15ml)



Um sérum concentrado com um trio poderoso de ingredientes - vitamina C, ácido hialurónico e complexo tri-peptide. Ajuda a diminuir olheiras, rídulas e papos e junta-se-lhe ainda a capacidade de reduzir o inchaço, restaurar a barreira da pele (após uma hora de aplicação!) e hidratar em profundidade. Deve ser parte integrante da sua rotina, e pode ser aplicado de manhã e à noite. E tem um plus: é indicado para todos os tipos de pele.

Hydra-Repair Eye Balm, €85, Grown Alchemist, na Perfumes & Companhia

Disponível em Portugal há apenas alguns meses, a marca australiana Grown Alchemist distingue-se por idealizar os seus produtos respeitando o microbioma da pele, com uma fórmula 100% natural. Este bálsamo reparador para o contorno ocular, é aprimorado com extrato de semente helianthus e tocoferol, sendo que os seus efeitos principais são aumentar os níveis de hidratação, minimizar visivelmente as rugas já existentes e minimizar primeiras rídulas. Promete deixar a pele em torno dos olhos, que geralmente é mais fina, com uma aparência mais preenchida e iluminada, e é indicado para todos os tipos de pele, especialmente a sensível.

Eye Illuminating Serum, €52, Givenchy [15ml]

Uma das novidades que compõe a linha L'Intemporel Blossom, o Eye Illuminating Serum da Givenchy é um cuidado 3 em 1 que promete renovar o brilho da zona ocular e ajudar a reduzir os sinais de fadiga (olheiras, bolsas e linhas finas), além de ainda tornar a aplicação da maquilhagem mais fácil, para um efeito prolongado. Ainda que nas próximas semanas estejamos em casa, é importante manter algumas rotinas que, no caso deste produto, devem ser complementadas com a Glow Boosting Mask, uma máscara que faz parte desta linha.

Ampolas Relax & Refresh, €31,50, SVR [15ml]

Desde que chegou ao mercado português que este produto chamou a atenção. Disponíveis sobretudo nas farmácias e parafarmácias, os novos produtos de contorno de olhos da SVR surgem na forma de ampola, com uma inovadora embalagem que inclui uma pipeta massajadora para atuar diretamente nas olheiras, papos, rídulas e rugas. Se, por um lado, a ampola Refresh é ideal para incluir na rotina matinal por ter cafeína na sua fórmula (promove a microcirculação e descongestiona as olheiras e os papos), a ampola Relax é a melhor aliada para a rotina da noite, por ter uma fórmula em óleo-gel que suaviza e relaxa, promovendo a regeneração da pele nesta zona. Ambas têm integrada a pipeta massajadora que refresca (pois é metálica) e potencia a microcirculação, o que ajuda a ativar as células nesta zona.

Contorno de olhos Intensive Hyaluronic, €40,95, Institut Esthederm [15ml]

Indicado para as primeiras rídulas que se fazem acompanhar da tão indesejada desidratação que chega com o inverno, este sérum de olhos combate os sinais de fadiga, hidrata, minimiza o olhar cansado e corrige e suaviza as rugas – uma vez que combina três tipos de ácido hialurónico. Para resultados evidentes, o uso mínimo é de 2 meses, e deve ser aplicado de manhã e à noite. Confere ainda um efeito redensificante e iluminador a esta zona do nosso rosto, com uma textura que se funde facilmente com a pele, sem silicones.

Gentle Eye Cream, €41,50, Ahava [15ml] na Perfumes & Companhia

Este creme suave de contorno de olhos é enriquecido com os nutrientes dos minerais do Mar Morto, maximiza a hidratação e conforto da pele e suaviza linhas de expressão e sinais de fadiga. Acalma também os sinais de irritação graças aos extratos de hippophae (espinheiro marítimo), folha de aloé vera e calêndula, mas também à alantoína e ao bisabolol. Adequado a pele sensíveis, é um dos produtos estrela da Ahava, marca disponível na Perfumes & Companhia que aposta numa fórmula vegan e sem parabenos.

Creme Contorno de Olhos, €88,40, Eisenberg [30ml]



Enriquecido com ácido hialurónico, extrato floral de Bellis Perennis, e com as vitaminas C & E, este creme tem a finalidade de iluminar e oferecer uma ação anti-inflamatória ao contorno ocular. Trava o envelhecimento prematuro da pele, e faz uma barreira contra as agressões ambientais e as variações climáticas, através de uma textura suave indicada para aquela que é das zonas mais sensíveis do rosto. Faz parte da linha Pure White.

Creme Contorno de Olhos, €88,40, Eisenberg [30ml]





Os clássicos de fórmula vencedora

Cuidado alisador de olhos Vine[activ], €29,40, Caudalie [15ml]

Este cuidado de olhos da Caudalie é apelativo logo pela fórmula: tem 91% ingredientes de origem natural, não contém parabenos, fenoxietanol, ftalatos, óleos minerais e ingredientes de origem animal. Como, aliás, todos os produtos da Caudalie. Na sua fórmula tem abeto, que reforça as defesas celulares e ativa a microcirculação, mas também os famosos péptidos, que conferem uma ação de lifting imediata. A sua textura cremosa funde-se facilmente com a pele, que absorve o produto sem deixar a pele seca.

Upgrade [Eyes], €41,29, Sensilis [15ml]

Indicado para todos os tipos de pele, o Upgrade Eyes é ideal para aplicar no contorno de olhos, e a sua maior finalidade é alisar as rugas e linhas de expressão, refirmar as pálpebras e reduzir eficazmente os papos e olheiras. A textura é fluida, e idealmente deve ser aplicado de manhã e à noite, podendo ser usados em todos os tipos de pele e como cuidado preventivo.

Contorno de olhos ultra concentrado, €58,50, Estée Lauder, na Sephora [15ml]

De manhã e à noite, bastam apenas três gotas deste produto para hidratar e reparar a pele em torno dos olhos, e reduzir visivelmente as rugas e assim diminuir o inchaço nesta zona - quem nunca levou dias a fio com esta sensação? Durante oito horas tem uma ação antioxidante, sendo que deve ser usado de manhã e à noite em conjunto com os outros produtos da marca desta linha. É indicado para peles mais maduras mas adapta-se a todos os tipos de pele com facilidade e é perfeito para usar em todas as estações do ano. É um clássico.

Creme de olhos Le Lift, €79, Chanel [15ml]

Se o seu objetivo é alisar e reafirmar a zona ocular, o Le Lift da Chanel é outro clássico que nunca desilude. Tem uma textura aveludada, graças aos ingredientes de origem natural que estão na sua composição, e um dos seus segredos são as propriedades alisantes e refirmantes do concentrado botânico de alfalfa, um ativo natural tão eficaz quanto o retinol (sim, conhecido pelas suas capacidades em atenuar os efeitos visíveis do envelhecimento). A sua fórmula respeita a zona frágil do contorno dos olhos e as peles sensíveis, e o produto deve ser aplicado de manhã e à noite.

Advanced Génifique Yeux Light Pearl, €74,50, Lâncome

A linha Génifique da Lâncome dispensa apresentações, assim como a peocupação que a marca tem com a zona ocular. Um dos produtos em destaque para esta zona é um concentrado para olhos e pestanas, cuja principal finalidade é combater a fadiga e proteger a pele das agressões externas como a poluição. Ao mesmo tempo, previne o aparecimento de sinais de envelhecimento prematuros, pelo que pode ser usado a partir de uma idade jovem. O aplicador de massagem tem um efeito 360 °, o que potencia os resultados, fortalecendo também as pestanas ao mesmo tempo que reduz os indesejados papos, rugas e olheiras.

Os imbatíveis ao nível da qualidade preço

Sensibio Eye, €11,35, Bioderma [15ml]

O maior trunfo deste creme de olhos da Bioderma é a sua adaptação às peles mais sensíveis, que permite acalmar e hidratar a zona ocular ao mesmo tempo que descongestiona, graças à cafeína, uma das suas propriedades. A sua textura é em creme-gel, não tem qualquer aroma, e é de fácil aplicação. Tal como todos os produtos dos Laboratórios Bioderma, é formulado de acordo com os princípios da ecobiologia, que respeita o ecossistema da pele. Encontra-se com facilidade em qualquer farmácia, sobretudo em cofrets que juntam os outros produtos aliados à ação deste.

Contorno de olhos anti-rugas, €21,90, Neutrogena

Indicado para peles mais maduras, o contorno de olhos anti-rugas da Neutrogena é uma novidade da gama Cellular Boost. Com ácido Hialurónico e retinol na sua fórmula, rejuvenesce a área junto aos olhos e preenche as rugas, diminuindo os tão indesejados "pés de galinha" [ou rídulas, para sermos exatas] e as linhas de expressão. Deve ser aplicado diariamente à volta dos olhos, preferencialmente à noite.

Roll-on yeux défatigant, €17,77, Klorane

O roll-on yeux défatigant da Klorane providencia uma tripla ação ao nível do contorno de olhos: reduz visivelmente o inchaço, diminui as olheiras e ilumina a tez. Não é isto que, afinal, todas queremos para começar bem o dia? O facto de ser em roll-on confere um efeito refrescante à pele. Feito à base de água de flor de ciano, cultivada organicamente, tem um efeito calmante.

Contorno de Olhos Cellular Extra Firmeza, €16,99, Nivea [15ml]



Quando os bons produtos estão disponíveis no supermercado, não podemos pedir mais. É o caso deste creme de olhos da Nivea, que contém uma combinação de ingredientes ativadores das células vencedores: o famoso ácido hialurónico e o tão desejado booster de colagénio. A sua fórmula leve, pensada para esta zona do rosto, preenche as rugas e linhas de expressão no contorno dos olhos e melhora a firmeza da pele. Um bónus? Enquanto faz efeito, também acelera o processo de renovação celular da sua pele e proporciona uma hidratação intensiva.

Energy Boost Cream, €16,10, Skinerie [15ml]

Precisa de revitalizar o contorno ocular mas a sua pele é sensível? A fórmula sedosa deste creme energizante reduz o aparecimento de olheiras e de sinais de envelhecimento e – graças à fórmula com vitamina E e o extrato de plâncton marinho – confere luminosidade e uma sensação de revitalização a esta zona delicada do nosso rosto. A Skinerie completa esta linha com creme de dia, creme de noite e um sérum, indicada para peles jovens.

Contorno de olhos Nuxuriance Ultra, €30,45, Nuxe



Nem sempre os produtos destinados ao contorno de olhos podem ser também usados nos lábios, como este da Nuxe. Enriquecida com células bi-florais que ajudam a estimular a regeneração celular, a sua fórmula para olhos e lábios atenua os efeitos das rugas, da flacidez e do inchaço, para deixar a pele com uma aparência mais jovem. Na base tem cafeína botânica, plantas "preciosas" e ácido hialurónico, uma solução que não só esbate as manchas escuras, como elimina as olheiras e reduz o aparecimento de papos.