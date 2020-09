Produtos de beleza imperdíveis que acabam de chegar

Sérum de firmeza Resveratrol Lift (30ml), €50,40 Caudalie | Integra-se na renovada e poderosa linha de antienvelhecimento Resveratrol Lift, e alia um potenciador de colagénio vegan (que atua em todas as camadas da pele) ácido hialurónico natural (que preenche) e resveraterol de videira (que estimula a atividade das proteínas da pele).

Exfoliante natural detox, Nusa, €28, em laconicum.com | À base de carbono ativo para uma pele lisa, sem imperfeições.

Creme facial nutritivo Oceanskin, Sesderma, €39,95 (50ml) | É um creme que se funde na pele deixando-a suave e elástica, indicado em peles secas e muito secas. A sua utilização alia-se a um sérum e a um gel de limpeza, um trio que faz parte da linha Oceanskin, à base de espirulina lipossomada, colagénio e elastina marinhos, algas marinhas e extrato de caviar lipossomado.

Resurfacing Compound, U Beauty, €98 em laconium.com | É um tratamento noturno para aperfeiçoar, iluminar e hidratar a pele, usando antes do creme de noite. Uniformiza a tez e o tom de pele.

Óleo corporal nutritivo Bio Organic, Nuxe Bio, €35,90 | Óleo hidratante e regenerativo para o corpo à base de avelã, para aplicar dia e noite.

Batom de tratamento com cor, Grown Alchemist, €29, em exclusivo na Perfumes & Companhia | Com tri-péptidos e extrato de folha de violeta, reduz as linhas finas em torno dos lábios, suaviza-os e confere-lhes volume.

Glow Boosting Mask, L’Intemporel Blossom, Givenchy, €62 em exclusivo no El Corte Inglés | No duche, de manhã, ou antes de sair à noite, esta máscara de ação rápida ilumina o rosto em apenas 5 minutos, graças ao Blossom Glow Complexe e às microesferas contidas na sua fórmula.

Sérum bronzeador líquido, Rays for Days, €25, em laconium.com | Para prolongar o bronze e conferir luminosidade natural ao rosto.

Esfoliante de rosto para pele oleosa Voya, €46, na Organii | Elimina as impurezas e reduz a aparência dos poros. Esta máscara esfoliante alia as enzimas do ananás às algas vai dar à sua pele uma nova vitalidade.

Normaderm Phytosolution Pasta de Enxofre anti-imperfeições, €28, Vichy | Cuidado localizado SOS à base de enxofre para secar, apaziguar e reduzir a aparência de borbulhas e outras imperfeições. Aplicar na rotina de noite e deixar atuar.

Creme de douche Trixéra Nutrition, Avéne, €19,50 | Rico e cremoso, é livre de sabão, sulfatos, parabenos, fenoxietanol, EDTA, e não tem óleos minerais nem BHT.

Champô Energizing, Davines, €19,90 | Indicado para a queda do cabelo, confere um boost de energia que revitaliza os cabelos frágeis e tem uma ação antioxidante.

Creme diário, Oleoban, €11,50 | Creme nutritivo para hidratação do corpo.

Espuma de duche Amsterdam Collection, Rituals, €9,50 | Cuidado para banho em edição limitada, com tulipa e yuzu japonês.

Leite desmaquilhante All in One, Clinique, €30 (200ml) | Leite micelar suave e fluido, formulado com elementos sem óleo, que remove a maquilhagem de rosto e olhos, eliminando impurezas e oleosidade. Para tipos de pele 1 e 2, e também 3 e 4.

Máscara Refrescante Hidratante, Galénic, €43,10 | Máscara SOS refrescante para uma hidratação intensa e profunda e uma pele perfeita, suave e fresca em apenas três minutos.

Sérum concentrado antimanchas Dvine (30ml), €38 | Rico em água floral de uva biológica, e formulado com ativos vegetais de amoreira Branca e fitado de sódio, promete uniformizar a tez e iluminar a pele. Despigmentação segura e sem efeito fotossíntese.

Perfume My Way, Giorgio Armani (30ml), €63 | É uma fragrância de flores brancas frescas que revela um novo capítulo de feminilidade para a marca.

Anti-manchas Bio10 Forte, Bella Aurora, €40,05 | Disponível nas versões pele sensível, pele seca e pele mista/oleosa, este tratamento despigmentante tem propriedades sebo-reguladoras: controla a produção de sebo, reduz o tamanho dos poros e matifica a tez.

Champô redensificador Plumping, Kevin Murphy, €30,85 (50ml)| Faz parte do trio Pumpling.Wash (lavar), Plumping.Rinse (hidratar) e Body.Mass (finalizar), uma gama à base de antioxidades, superfrutas e aminoácidos essenciais que tratam os cabelos enfraquecidos, fortalecendo-os a todos os níveis.

Creme reparador para rosto e corpo Cica-Réparateur, Dior, €51,90

Bálsamo enriquecido com extrato de camomila e erva de tigre, que repara e revitaliza a pele em 72 horas enquanto proporciona uma sensação calmante e reconfortante.

Máscara multivitamínica Renight Leave-on, Comfort Zone, €55 (60ml) |

Repara e nutre a pele eliminando os sinais de fadiga durante as horas de sono, e confere um brilho natural pela manhã. É à base de bagas de goji, tomate hidrolisado, vitamina E e óleo de macadâmia.