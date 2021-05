Testado e aprovado: as escolhas de Beleza da redação

CC Water, Erborian

Quem já experimentou o CC Crème e ficou fã, como nós, vai encontrar nesta novidade um sério concorrente a um lugar especial no seu necessaire. Adoramos produtos que cumprem mais do que um objetivo (quem tem tempo para uma rotina de Beleza de dez passos?) e esta nova fórmula da Erborian hidrata e ilumina a pele em segundos. Os micropigementos adaptam-se à tez de cada um, como se aplicássemos uma fina camada da base, perfeita para o nosso tom naquele dia. Algures entre o gel e a água, contém ácido hialurónico, que sacia a pele imediatamente, e centella asiática, um dos ingredientes-chave da marca, por isso nunca ficamos com a sensação de falta de hidratação. É uma boa escolha para quem não quer perder tempo ou para um dia sem usar maquilhagem. €44,95 (40ml)

Coco Mademoiselle L’Eau, Chanel

É tudo o que queremos de um perfume de verão, esta versão mais leve e fresca do Coco Mademoiselle, um dos ícones da maison francesa. Logo ao primeiro "puf", sentimos a promessa de um dia de sol, que dura várias horas entre aromas de influência oriental e fruta acabada de colher. A sensação é a de uma bruma mais do que a de um perfume, por isso poderá ter a tentação de exagerar no número de aplicações. Mesmo assim, não nos arrependemos. €82 (100 ml)

Avocado Body Butter, The Body Shop

Antes da sustentabilidade ser tendência, já a The Body Shop se empenhava em ser amiga dos animais e do ambiente. Cada vez mais ecológica, tanto nas suas fórmulas como nas embalagens e até no design das suas lojas, a marca lança agora 13 body butters com certificação vegan e packaging feito com tampas de alumínio e plástico reciclável. A novidade, que é na verdade um regresso, é a versão de abacate, que recomendamos mesmo a quem já não consegue ver fotografias deste ingrediente no Instagram. Deliciosamente cremoso, parece-nos mais leve que as fórmulas anteriores, e com 96 horas de hidratação. €17 (200ml)

Rose Silky Blush, Hermès

É um blush que se confunde com as nossas emoções, daqueles rosas que iluminam e definem o rosto sem quase darmos por ele, mas fazendo toda a diferença. Chega em oito tons de cor de rosa, todos pura felicidade, e faz parte da nova linha Rose Hermès, que inclui ainda dois pincéis, um estojo compacto Pommette e três batons intensificadores (também em tons de rosa). Os produtos são recarregáveis, símbolos do luxo adaptado ao futuro, e com um design cheio de curvas e contracurvas – a feminilidade em todo o seu esplendor. €68 (recargas, €42)

Time-Filler Intensive, Filorga

A prova de que nem tudo é preciso resolver com intervenção cirúrgica é a existe do sérum Time-Filler Intensive, da Filorga. Com uma fórmula reforçada por agentes tensores para alisar intensivamente todos os tipos de rugas, faz o que promete e ainda ajuda a devolver a firmeza ao rosto e ao pescoço – sim, não se esqueça de usar este produto também no pescoço. €69,50 (30ml).

Essência de água iluminadora, Uriage

Para usar de manhã e à noite, esta essência ajusta-se a todos os tipos de pele para um efeito imediato de frescura, luminosidade, hidratação e resistência às agressões exteriores. Diferencia-se por hidratar e iluminar a tez, ao mesmo tempo que limpa a pele. É um essencial de todos os dias e bastam três ou quatro gotas para surtir o efeito, devendo ser aplicada com as mãos. €18,70 (100ml)

Sweaty, Faace, em Laconicum.pt

O nome desta máscara diz quase tudo sobre ela. Pensada para dias stressantes ou agitados, como uma ida ao ginásio ou uma corrida matinal, a máscara Sweaty é perfeita para relaxar ao fim do dia. Refrescante, Hidrata, acalma, tonifica e mantém os poros desobstruídos, providencia à pele vitamina C e antioxidantes, enquanto ajuda a combater manchas. €30 (100ml) em Laconicum.pt

Creme de noite glicólico antimanchas Vinoperfect, Caudalie

Faz parte da linha renovada Vinoperfect, com embalagens mais clean (100% recicláveis e concebidas a partir de vidro e plástico reciclados), que acompanham na perfeição aquilo que lá está contido: preciosas camadas de hidratação, renovação e um poder anti-manchas inigualável, cujas propriedades atuam durante a noite para acordamos radiantes, com a tez uniforme e lisa. Assim é com este creme de noite. De manhã, o sérum e o creme compõem esta rotina. €34,90 (50ml).