Correr em beleza: esta marca portuguesa faz cosméticos para desportistas

O que faz imediatamente depois do treino, depois do banho? Renata da Luz Fernandes, fundadora da Heavy Duty Beauty, quer que a resposta passe a ser automática: "hidratar a pele". "Depois do treino bebemos sempre água, mas esquecemo-nos da pele", diz à Máxima.

Renata da Luz Fernandes, fundadora da Heavy Duty Beauty Foto: D.R

Renata, que trabalhou em empresas como a Unilever (que detém marcas como a Dove, a Axe ou a Rexona), nunca se aproximou profissionalmente do mundo da cosmética. Apenas enquanto curiosa. "A ideia surgiu por uma necessidade que eu sentia. Sempre pratiquei muito desporto e sempre fui muito ligada à cosmética, à Beleza no geral, e sentia essa necessidade de ter produtos para praticantes de desporto, praticantes comuns. Não sou atleta, nem nada do género, mas tenho cuidados com a pele e cada vez mais vamos envelhecendo e começamos a perceber como esses cuidados são super importantes", diz. Foi essa vontade que a levou, no último mês, a lançar uma marca de beleza pensada para quem pratica desporto, com produtos para antes e depois do treino.

A luso-brasileira, que vive em Portugal há seis anos, passou um ano a desenvolver as fórmulas e o resultado está finalmente cá fora. Há quatro produtos no portefólio da marca: um spray de limpeza, um creme hidratante de rosto e dois cremes de corpo. O primeiro é o Ready, Set, Glow!, para limpar o rosto antes do treino. "É um spray com ácido hialurónico para limpar a pele antes do exercício e prevenir o envelhecimento", começa por explicar. "É importante porque acabamos por fazer exercício com maquilhagem e sujidade na pele. E quando você sua a sua pele não se resfria e a pele acaba por ter acne mais para a frente, a pele fica muito vermelha. Esse produto vai ajudar você a ficar menos vermelha. Se passar antes ele vai prevenir o envelhecimento, limpar a pele e deixá-la preparada para o exercício", garante.

Spray de limpeza Ready, Set, Glow!, Heavy Duty Beauty Foto: D.R

Outro dos produtos que destaca é o creme corporal Burn Baby Burn!, "um produto muito interessante mesmo", que vem com uma cinta de sudação em neoprene "para passar nas zonas de difícil perda de gordura e ajudar a perder a gordura nessas zonas e a tonificar a pele", diz.

Creme de corpo Burn Baby Burn!, Heavy Duty Beauty Foto: D.R

A pensar na praticidade, todos os produtos "foram pensados para uma rápida absorção. Para poder passar rápido e ir logo à minha vida", comenta. O denominador comum na linha é também o óleo de andiroba, "um óleo da Amazónia que é super importante para a hidratação da pele, anti-inflamatório, parece mesmo que foi pensado para a prática de desporto", gaba Renata, justificando a presença do ingrediente em todos os produtos da marca, que é produzida integralmente em Portugal.

Creme corporal Lift Me Up!, Heavy Duty Beauty Foto: D.R

Por enquanto, a fundadora não põe de lado a hipótese de um dia trabalhar com retalhistas específicos, mas a ideia é manter a venda direta ao consumidor, através da loja online. Os produtos, cujos preços oscilam entre os 22 e os 55 euros, estão apenas disponíveis para envios dentro da União Europeia.



Para o futuro da Heavy Duty Beauty, Renata ambiciona a internacionalização. "Gostava que daqui a cinco anos a marca já estivesse presente em quase todos os países da Europa e na América Latina também. Representar Portugal é muito importante para mostrar que o empreendorismo não é uma coisa de que ouvimos falar e depois não se vê. Ouvimos [falar] mais [sobre] os unicórnios da tecnologia, óbvio porque eles crescem muito mais rápido, mas acho que é importante para estimular o empreendedorismo em Portugal que marcas diretas ao consumidor consigam dar o salto", diz.