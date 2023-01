Um Banho de Lua é tudo o que a sua pele precisa em 2023 (e não sabia)

Depois de passarmos aquela que é, invariavelmente, a época mais frenética de cada ano – o seu final – mente e corpo alinham-se num novo chip. Promessas são feitas, entre elas cuidar mais de si, seja através de um emprenho mais verde à mesa, pelo regresso à elíptica do ginásio, ou pelo autocuidado associado à Beleza e seus rituais.

Nesta ótica de recomeço e renovação, a Máxima visitou o Sisu, estúdio de beleza em Cascais, para experimentar o comummente conhecido banho de lua brasileiro ou Glowing Body Bath.

Sisu, estúdio de beleza natural em Cascais. Foto: Sanda Vuckovic

Originário do Brasil, é um procedimento estético, considerado a melhor técnica para quem quer um bronzeado uniforme. No inverno, é ideal para quem vai viajar para climas mais quentes, onde o sol abunda. Contudo, embora seja popularmente associado à época estival, trata-se de um tratamento a que se pode recorrer todo o ano e que deixará a autoestima nos píncaros, como comprovámos.

Essencialmente, consiste na descoloração dos pelos do corpo, aliada a uma esfoliação para remoção de impurezas e células mortas e uma hidratação profunda final, de forma a que a pele fique radiante e preparada para receber a exposição solar.

O Banho de Lua Brasileiro é considerado a melhor técnica para quem quer um bronzeado uniforme. Foto: Sisu

"No Brasil, é comum as mulheres descolorarem levemente os pelos das pernas e braços para que os [pelos] mais escuros desapareçam", começa por explicar Mariele Leite, uma das duas irmãs brasileiras fundadoras do Sisu, e acrescenta "é considerado sexy, especialmente quando o sol atinge a pele bronzeada, daí o nome Banho de Lua ou Banho Dourado".

Questionamos se haverá contraindicações. "É adequado a todos os tipos de pele, sendo perfeito para quem tem muitos pelos nos braços, pernas e barriga". O processo envolve diversas etapas, da descoloração à esfoliação, terminando numa boa nutrição e hidratação. No fim, "sentirá a pele lisa e macia e os pelos dourados reluzentes. Um efeito que durará aproximadamente um mês, o tempo de crescimento do pelo", revela calmamente Mariele, enquanto decorre a nossa experiência imersiva.

Sisu, estúdio de beleza natural em Cascais. Foto: Sanda Vuckovic

A diferença deste tratamento no Sisu, como pudemos testar, é que é dada uma maior importância à etapa de exfoliação da pele, aliada a uma massagem de relaxamento no final. No caso, com óleos orgânicos da marca austríaca Max & Me, cujas propriedades aromáticas contribuem para esse mesmo estado de plenitude. No final, experimentámos o Siso Beauty Blend, criada pelo The Therapist, uma bebida rica em antioxidantes que potencia, entre outros, a luminosidade da pele. "Trabalhamos com produtos e marcas que espelham os nossos valores, que são não-tóxicas ou menos tóxicas que as convencionais, e que realmente oferecem resultados sem comprometer nem a nossa saúde, nem a do planeta", desvenda a experiente esteticista.

Sisu Beauty Blend, €24 euros. Foto: Sisu

Inaugurado em 2020, por Mariele Leite e Alexandra Wacksman, o estúdio de clean beauty Sisu foi pensado para ser um refúgio dentro da cidade e assim o sentimos. Desde o primeiro momento em que entramos no espaço em tons terra, é como se o tempo tivesse um outro ritmo, mais sereno e menos caótico. "Acreditamos que a beleza é holística e pessoal, e é esse o sentimento que queremos transmitir às nossas clientes". Touché.

No Sisu, o Banho de Lua Brasileiro tem o valor de €50 e duração aproximada de 50 minutos.

Onde? Av. 25 de Abril 151, Cascais Quando? De segunda-feira a sábado, das 9h às 19h. Marcações: 214 822 406