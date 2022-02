Esta é a limpeza de pele do futuro. E não, este não é um episódio de Black Mirror

Acabou de abrir em Carcavelos a Bonfante Health & Skin Medicine, o apelido de Mariana fundadora desta clínica de medicina estética, onde se encontram algumas das mais recentes tecnologias no tratamento e estética da pele. Paredes meias com a clínica dentária de seus pais, um casal brasileiro que se mudou há trinta anos para Portugal, Mariana Bonfante seguiu a sua herança de sucesso: "Aqui a medicina dentária ainda estava um bocadinho atrás e os meus pais sempre tiveram uma visão global do tratamento: não é só tapar a queixa do paciente, mas melhorar tudo", diz-nos enquanto nos encaminha pelas suas diferentes salas. Também ela dentista, Mariana voltou ao Brasil para uma pós-graduação em harmonização facial, "lá é uma área da medicina dentária." E abriu a sua própria clínica, onde oferece serviços que se apoiam na medicina estética, com o apoio de especialistas na área da nutrição, da dermatologia e da cirurgia plástica.

Dra. Mariana Bonfante Foto: Bonfante Health & Skin Medicine

A Máxima foi diretamente para a marquesa conhecer o que parece ser a limpeza de pele do futuro. Longe vão os tempos em que esta significava tortura de unhas, pele dorida, sensível e com vermelhidão, a tecnologia veio tornar tudo mais simpático e eficaz. Chama-se Aquapure e é uma máquina que permite uma acção profunda e "inteligente" que "limpa os poros e dá brilho à pele" e ainda fornece as "vitaminas e antioxidantes para hidratar e nutrir", explica-nos a menina que nos observa o rosto com olhar perfurante, munida de vários manípulos e frascos com líquidos da própria máquina.

Clínica Bonfante Health & Skin Medicine Foto: Bonfante Health & Skin Medicine

Clínica Bonfante Health & Skin Medicine Foto: Bonfante Health & Skin Medicine

Primeiro fez um peeling "que limpa e faz uma ligeira esfoliação na camada mais superficial da pele, abrindo os poros" e depois trabalhou na remoção da oleosidade e sujidade que é sugada por um aplicador que tem qualidades adstringentes: "Não dilata os poros, como nas limpezas de pele tradicionais que recorrem ao vapor." Quando a pele é muito oleosa também se faz extracção manual, mas de forma pouco invasiva." O terceiro passo é "a parte de nutrição, vitaminas C e D, entre outros alimentos para a pele", que pode ser complementada com uma máscara, consoante a necessidade do paciente.

Tratamento facial Foto: Bonfante Health & Skin Medicine

O manípulo emite um pequeno e agradável choque elétrico que vai "potenciar o que fazemos, para que a pele tenha uma melhor absorção dos nutrientes. Quando se tem acne inflamatória ou quando se fica com a pele muito vermelhinha, tem de se ter muito cuidado, ele vai ajudar a acalmar e a cicatrizar, e mesmo no caso da acne reduz a inflação". Ficamos atentas às cócegas do manípulo de eletro-estimulação e às diferentes temperaturas na aplicação dos produtos que juntos, segundo Mariana Bonfante, ultrapassam os seus talentos de limpeza e nutrição e "estimulam e trabalham o contorno do rosto que vamos perdendo com o "derretimento" facial do envelhecimento, devido ao enfraquecimento das fibras de colagénio e elastina." Pode ser complementado com pequenas e maravilhosas massagens, e tem um efeito cooling que acalma a pele no fim do tratamento com "uma sensação de frescura e firmeza, que é visível ao espelho."

Tratamento facial Foto: Bonfante Health & Skin Medicine

O Aquapure pode ser feito uma vez por mês ou de 15 em 15 dias. "Temos pacientes que têm muita acne ou usam muita maquilhagem, e podem vir fazer Aquapure para limpar os poros e revitalizar a pele". Quando esta está mais cuidada, basta a manutenção de uma tez impecável, por isso a limpeza pode ter um intervalo de dois meses. É uma máquina estética, mas nesta clínica também se encontram máquinas médicas que fazem laser dermatológico ou de rejuvenescimento, estímulo de colagénio, peelings e tratamentos de manchas, cicatrizes e estrias, acne e rosácea, até tratamentos capilares, entre outros.

NuEra Tight Lumenis Foto: Bonfante Health & Skin Medicine

A máquina mais querida do momento? O Ultraformer III que é um "lifting sem cortes, e onde e conseguimos chegar até à camada muscular do rosto, com um ultra-som micro-focado, e dando pequenos disparos criamos micro-pontos de coagulação, uma inflamação controlada que estimula o nosso corpo a criar colagénio. Uma sessão de seis em meses já é muito bom, e não muda o formato do rosto de ninguém."

Ultraformer III Foto: Bonfante Health & Skin Medicine

Qualquer tratamento começa numa consulta e observação onde Mariana Bonfante faz "o historial médico e todas as perguntas", diz. Utiliza algumas técnicas de diagnóstico do estado e da saúde da pele, como o Observ 520, que faz a sua avaliação da pele em 30 minutos em profundidade, desde "a parte vascular, às manchas do sol, às hiperpigmentações e sardas, aos poros que observa na profundidade. Se o paciente tiver rosácea ou acne, encaminha-o para a consulta de dermatologia. Se for mais estético, de harmonização facial, sou eu que faço os bioestimuladores, a luz pulsada, os tratamentos com ácido hialurónico ou o botox, por exemplo." A diretora clínica acrescenta: "Prefiro que o cliente me diga quais são as suas preocupações e só depois dou a minha opinião, vamos conversando e vou dando opções. Temos de ter muito cuidado, a beleza é muito subjetiva."