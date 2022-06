Testámos 5 produtos de higiene íntima durante seis meses. Estes foram os resultados

13,76 (500ml).

Hyaluron-Lactic Intim Wash, Mádara







Moisturizing V-Cream, Control



A Control aventurou-se numa linha de higiene íntima - e ainda bem. Dos produtos de lavagem aos cremes hidratantes, todos eles cumprem os seus desígnios sem irritações para a pele. Especialmente o V-Cream. Com aloe vera e ácido hialurónico, esta combinação é perfeita para deixar esta zona sensível bem hidratada durante todo o dia. 97% dos ingredientes são de origem natural e as embalagens são recicladas (e práticas até para levar na mochila ou na mala). €9,80 (50ml).

Toalhetes íntimos, Lactacyd



Esta pequena inovação da Lactacyd fez-nos dizer adeus a todas as toalhitas de marcas não idealizadas para a higiene íntima que usámos na zona vaginal. São toalhetes húmidos que se guardam com facilidade na carteira, para usar quando e onde quisermos. Com o calor do verão, vão ser perfeitos para fazer essa limpeza a meio do dia, ou sempre que precisarmos. Além disso, claro, respeitam o equilíbrio natural da zona íntima. Disponíveis em caixas de 10. €5,57 (10 unidades).



Woman ISDIN Higiene Íntima, ISDIN



