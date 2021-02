Eis o truque para acordar com o cabelo cheio de caracóis

Estar em casa não tem que ser sinónimo de monotonia, sobretudo no que respeita às nossas rotinas de beleza. O cabelo inclui-se nessa rotina, e todas queremos acordar num good hair day, sobretudo se parte do dia seja for ocupado em reuniões via Zoom.Segundo a Refinery29 , há pelo menos dois métodos para ir dormir com o cabelo liso e acordar com caracóis. Depois de sabermos quais as cinco coisas que nunca devemos fazer ao cabelo antes de ir dormir , é altura de tornar as coisas mais interessantes e apostar numdurante a noite.. Se tomar banho à noite, basta sair do banho com o cabelo molhado, secá-lo ligeiramente com a toalha, e aplicar um creme ou spray de caracóis no cabelo ainda molhado, usando as mãos. Segue-se a parte que pode parecer bizarra, mas que promete funcionar até com os fios de cabelo mais finos. Deve estender uma t-shirt ou uma toalha que não use sobre a cama, baixar a cabeça e deixar cair os cabelos - na vertical - sobre a mesma, enrolando-a no cabelo de forma a que fique bem atada e contorne toda a área da cabeça. Há vários vídeos a exemplificar a técnica no Youtube, como este . Depois basta ir dormir, e acordará com os cabelos cheios de caracóis. Pentei-os com as mãos de forma suave, sem usar a escova, para um look mais natural.A segunda técnica consiste emQuantoas mais divisões do cabelo fizer, mais caracóis e volume terá no dia seguinte. O cabelo deve estar praticamente seco. Depois de fazer as trançasm deve enrolá-las numa toalha de algodão suave, que seja "moldável" ao cabelo. Quando acordar, desfaça as tranças devagar, uma a uma. Esta técnica é mais propícia a criar caracóis mais largos, com efeito beach waves.