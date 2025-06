Mercadona. O produto anti-envelhecimento viral que se inspirou na skincare coreana (por €7)

A rede de supermercados espanhola volta a estar no centro dos vídeos de reviews do TikTok com um produto que lembra a cosmética coreana. A K-Beauty cresce cada vez mais em Portugal e no mundo dos cuidados da pele, com mais marcas a surgirem no mercado e a serem um item essencial nas nossas rotinas diárias. Este termo para os produtos de beleza e de cuidados, que se originaram na Coreia do Sul, destaca-se principalmente pelo seu objetivo principal, que não é só cobrir imperfeições, mas também priorizar a saúde do rosto. A sua abordagem baseia-se na utilização de ingredientes maioritariamente naturais, que fortalecem a barreira cutânea e mantêm a pele intensamente hidratada. Para quem procura um rosto liso, brilhante e rejuvenescido, é exatamente nestes fatores que o novo produto se foca.

Falamos da Essência Facial da linha Prevent Age Skin Deliplus que diz combater os sinais de envelhecimento e rugas, ao mesmo tempo que hidrata profundamente a pele. Uma das suas principais características é a Micro Capsule Tech, uma fórmula composta por microcápsulas de ácido hialurónico que ajudarão a melhorar a luminosidade do rosto e a deixar um acabamento leve, em todo os tipos de pele. A introdução destas esferas nos cosméticos é um conceito que começou em marcas como a Chanel e que é agora replicada por várias outras. Outro ingrediente que fascinou quem já experimentou a essência foi a Flor de Capuchinha. Esta planta medicinal é muitas vezes utilizada para o tratamento de acne pois contém uma ação cicatrizante superior. As suas folhas e flores podem ser preparadas em chás, sumos, saladas e agora produtos de cosmética. Diz ajudar a tonificar a pele e a prepará-la para receber os próximos produtos.

Essência Facial da linha Prevent Age Skin Deliplus. Foto: Mercadona

Apesar de ter uma textura leve, quase líquida, o seu objetivo vai muito além de apenas refrescar a pele, contendo funções antioxidantes responsáveis por fazer com que os sinais de envelhecimento sejam menos visíveis, e glicerina, um ingrediente que melhora a elasticidade e a aparência da pele. Esta essência facial não deve ser confundida com um tónico ou sérum. Por essa razão deve ser na verdade aplicada entre os dois produtos, na seguinte ordem: gel de limpeza, tónico, essência facial, sérum e hidratante. Deite uma pequena quantidade na palma da mão e aplique no rosto suavemente, evitando esfregar. Segundos depois, o produto deve estar absorvido e aí poderá continuar com a sua rotina.

Este produto é apresentado num frasco de 125ml, transparente e com um design muito simples e minimalista. No entanto, o que chamou a atenção foi o seu preço comparado com outros produtos coreanos, de apenas €7. No TikTok quem já experimentou afirma que é um produto com um cheiro agradável, uma aplicação suave e ideal principalmente para mulheres adultas. A linha Prevent Age Skin, tal como o nome diz, é uma linha de cuidados anti-idade, que ajuda a prevenir os sinais de envelhecimento no rosto. Neste momento, é composta por um Sérum facial Potenciador com Proteoglicanos, um Creme facial Textura Leve, Contorno de olhos, Rugas e Bolsas, uma recarga para o creme facial e agora a Essência Facial.

O Mercadona volta a deixar claro que está muito atento às tendências atuais, quer sejam de maquilhagem como de cosmética. Atualmente, são vários os supermercados que incluem nas suas prateleiras produtos para a pele a preços mais acessíveis, mas a verdade é que o supermercado espanhol consegue estar sempre um passo à frente. A nova essência está já disponível nas lojas Mercadona em Portugal.