Dona de uma beleza reforçada pela autoconfiança e de um talento que cresce com a força do trabalho, Maria João Bastos está de volta à produção nacional com a novela Na Corda Bamba, que estreou no passado mês de setembro, e a série A Espia, ainda em data a definir. Encontrámos uma atriz, que conta já com quase três décadas de carreira, assumidamente realizada mas numa constante descoberta do mundo e de si própria.