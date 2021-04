5 novas marcas que acabam de chegar a Portugal

SkinPerfection by Bluevert

Rilastil

The Ordinary

[PH]ACT

Sabia que as algas marinhas são um ingrediente infalível no que toca à regeneração celular? A linha, marca criada em Espanha em 2017, encontrou nos nossos oceanos a fórmula para a longevidade e oxigenação – as microalgas marinhas. Esta linha recorre à biotecnologia para libertar todo o potencial destes seres unicelulares, tendo desenvolvido o complexo Plasmarine Active Complex™, um ingrediente chave exclusivo e patenteado, de origem natural e sustentável. Para combater o envelhecimento, os produtos estrela sãoo Advanced Day Serum (€57,60) ou o Ultimate Facial Cream (€76,80), para usar todos os dias em conjunto.A italiana Rilastil é especialista em melhorar o aspeto da pele do corpo. Por exemplo, o creme Smagliature (€39,90) é uma verdadeira arma no combate às estrias, ajudando a prevenir mas também a reparar as já existentes. Em complemento ao creme, surgem as ampolas Rilastil Smagliature (€39,90), de rápida absorção, que consistem num tratamento concentrado para tratar as estrias. As ampolas devem ser aplicadas em estrias já formadas (ou em zonas de especial tensão elástica). A sua utilização é composta por duas fases: primeiro devemos aplicar diretamente na zona a tratar, antes do creme (10 dias) e depois aplicar o creme diariamente e as ampolas em dias alternados (20 dias). Ambos os produtos estão disponíveis nas farmácias portuguesas.A The Ordinary acaba de chegar em exclusivo ao site da Sephora Portugal. Sempre a pensar numa rotina de beleza descomplicada e funcional, a The Ordinary apresenta produtos acessíveis e com fórmulas infalíveis. Da lista de produtos mais célebres fazem parte o sérum anti-imperfeições Niacinamide 10% + Zinc 1% (€5,90, 30ml) ou o sérum anti-envelhecimento Retinol 0.2% in Squalane (€6,90,30ml).Maria Lourenço idealizou uma marca assente em três premissas: a sustentabilidade, a transparência e os factos, tendo como mote o verbo “cuidar” - de nós, dos outros, do hoje e do amanhã. O primeiro lançamento da nova marca portuguesa são champôs e condicionador sólidos que respeitam o pH natural do cabelo e couro cabeludo e que vão ao encontro das necessidades de cada um. O champô sólido Purifica & Reequilibra é ideal para cabelo e couro cabeludo normal ou com tendência a oleoso, e é feito à base de spirulina e ortiga, enquanto o condicionador sólido Hidrata & Desembaraça (e13,95) é ideal para cabelos danificados e feito com proteína de arroz hidrolizada e azeite.

Cumlaude Lab



Uma marca dedicada à higiene íntima, a Cumlaude Lab baseou-se na dermoginecologia para lançar uma ampla gama de produtos para trazer um maior conforto a esta zona do corpo. Além de gel de lavagem, a marca tem lubrificantes e hidratantes vaginais. Apesar de haver um maior cuidado com a zona íntima durante a gravidez e a menopausa, é uma rotina que pode ser implementada em qualquer idade. Desde secura, a irritações ou inflamações, a Cumlaude Lab apresenta soluções para todos esses problemas, com produtos como o creme íntimo Lubripiù (€12,78), um creme vulvar hidratante e calmante, de ação prolongada, ou o Ginesens (€14,50), um gel lubrificante íntimo com efeito de calor.