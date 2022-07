Exaustão causada pelo calor. 5 formas de sobreviver às temperaturas altas

Trabalho a mais pode levar a casos extremos de exaustão, também conhecida por burnout, mas sabia que as temperaturas altas também podem afetar a nossa produtividade, e até estragar aqueles dias de férias com que tanto sonhámos? Como tal, é importante reconhecermos certos sinais-chave, de modo a não prejudicarmos a nossa saúde.

Primeiro que tudo, há que saber distinguir a exaustão causada pelo calor de uma insolação, pois são condições diferentes. Enquanto que a primeira não é grave, desde que controlada num curto período de tempo, a segunda pode ser fatal.

A insolação resulta da exposição corporal a temperaturas elevadas por longos períodos de tempo, podendo ocorrer em qualquer lugar ao ar livre, e conta com sintomas como tonturas, palpitações, queimaduras solares, alterações no processo de transpiração e no estado mental do indivíduo, bem como fraqueza muscular, dores de cabeça e até convulsões.

Embora os sinais de exaustão por calor - dor de cabeça, tonturas, perda de apetite, sede, transpirar em excesso, caibras, respiração acelerada e temperatura corporal elevada - sejam semelhantes aos da insolação, estes podem ser facilmente tratados, em apenas alguns passos.

Primeiro, o individuo deve mudar-se para um local mais fresco. Aí, deve deitar-se e levantar ligeiramente os pés. Enquanto descansa, é aconselhável beber bastante água e arrefecer a temperatura do corpo, seja com um pano molhado, ventoinha ou pacotes de gelo no pescoço ou axilas. Contudo, se não houver melhorias nos próximos trinta minutos, e se estiver com a respiração acelerada ou perder a consciência, deve-se contactar de imediato os serviços de urgência.

Quer estejamos em casa, a trabalhar ou de férias nas Maldivas, existem formas simples e eficazes de lidar com o calor tórrido (antes, durante e após):