Como fazer álcool gel com apenas 3 ingredientes

A lavagem das mãos com água e sabão é sempre mais eficaz, mas nem sempre acessível no dia a dia. De forma a reutilizar as embalagens de álcool gel, esta é a receita caseira que vale a pena experimentar:

Ingredientes:



Álcool Etílico – Encontramos em qualquer farmácia ou Encontramos em qualquer farmácia ou supermercado , quanto mais percentagem de álcool tiver, melhor. Tem de ter pelo menos 70% para ser eficaz. O melhor é utilizar álcool etílico de 96%, por exemplo, ou álcool i sopropílico/isopropanol de 99% de álcool. (Bebidas espirituosas não vão funcionar)





Gel de aloé vera – Para ser mais agradável para a pele. Este gel está disponível em lojas como o Celeiro.





– Para ser mais agradável para a pele. Este gel está disponível em lojas como o Celeiro. Óleo essencial Tea Tree – Serve para dar ao gel um cheiro mais agradável. Encontramos este óleo em lojas de produtos naturais e perfumarias.

Por cada três colheres de álcool, adicionar uma de gel de aloé vera. Juntar as gotas de óleo essencial a gosto. E já está: esra fórmula é simples, prática e funcional.