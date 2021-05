Quer conhecer o seu tipo de pele? Nós ajudamos

Sabemos que as necessidades da pele mudam consoante a idade, o stress e a alimentação, mas também a poluição ou as estações do ano. São tantas as agressões possíveis e as transformações ao longo da vida que se torna essencial conhecer o nosso tipo de pele.

É com o objetivo de ajudar mulheres e homens a encontrar os produtos certos que a Etat Pur e a Kiehl's, duas marcas com preocupações sustentáveis, estão oferecer diagnósticos de pele personalizados. A ideia é informar e ao mesmo tempo simplificar as rotinas de beleza. As sessões da Etat Pur realizam-se até ao fim maio, todas as quartas-feiras de manhã, e são conduzidas por Isabel Godinho, beauty advisor da marca e farmacêutica, com uma Pós-Graduação em Cosmetologia Avançada na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. O aconselhamento é feito à distância e para se inscrever basta preencher um formulário online. Após o diagnóstico, é só aproveitar os 15% desconto na compra dos produtos que lhe forem recomendados.

Já os diagnósticos da Kiehl's estão disponíveis durante todo o ano, online ou presencialmente, numa loja da marca. Basta que se inscreva aqui para contar com 30 minutos de conselhos personalizados.