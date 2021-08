Susanne Kaufmann, a guru de beleza que propõe um retreat no Alentejo

Susanne Kaufmann chegou aqui por acaso, já que o fundador, José Uva, descobriu a marca numa estadia no hotel de família de Kaufmann, que fica na região dos Alpes. O proprietário do Barrocal achou que a abordagem holística e natural da marca era perfeita para o seu próprio hotel, que na altura ainda estava em fase de projeto, e convidou a austríaca a visitar o Barrocal. O spa é um dos incríveis segredos de São Lourenço do Barrocal , o turismo rural na margem esquerda do Alentejo, perto de Monsaraz, que está aberto há quase quatro anos. Um oásis holístico de beleza e serenidade com assinatura da austríaca Susanne Kaufmann, é uma ótima razão para visitar o Barrocal, a par de tudo o que lá existe com o puro propósito de relaxar.Susanne Kaufmann chegou aqui por acaso, já que o fundador,, descobriu a marca numa estadia no hotel de família de Kaufmann, que fica na região dos Alpes. O proprietário do Barrocal achou que a abordagem holística e natural da marca era perfeita para o seu próprio hotel, que na altura ainda estava em fase de projeto, e convidou a austríaca a visitar o Barrocal.

O spa do Barrocal tem assinatura Susanne Kaufmann. Foto: Ash James





Kaufmann cresceu

, num hotel que pertencia à

São Lourenço do Barrocal. Foto: Nelson Garrido

O spa do Barrocal tem assinatura Susanne Kaufmann. Foto: Aimee Shirley

O spa do Barrocal tem assinatura Susanne Kaufmann. Foto: Aimee Shirley

O spa do Barrocal tem assinatura Susanne Kaufmann. Foto: Ash James

Bregenzerwald, na Aústria, à exceção de um único produto, feito com o alecrim do Barrocal e que pudemos experimentar: o Bath Oil for The Senses (€29), que contém uma mistura calmante de óleos essenciais, combinada com o aroma de ylang-ylang, patchouli e lavanda. Entre os bestsellers estão o gel de limpeza (€38), o leite de limpeza (€40), o sérum com ácido hialurónico (€130) o tónico apaziguador com camomila, sálvia, malva e flores de mosto de St John (€37). Todos eles são cruelty free, vegan, sem parabenos e sem parafinas. Além de os ingredientes serem locais, a marca prima pela sustentabilidade, e por isso há alguns produtos com possibilidade de refill. "Estamos sempre à procura de embalagens mais sustentáveis, e este é um lado muito forte do nosso produto. O produto em si tem que ser sustentável e a forma de o produzir também. É por isso que a nossa produção é 100% sustentada por painéis solares, até o transporte é considerado. E vai muito além disso: vai do marketing à distribuição, sendo que o mais importante são as pessoas" explica. A ideologia de Beleza e a veia empreendedora de Kaufmann não passou despercebida à Forbes, que a considerou u , à exceção de um único produto, feito com o alecrim do Barrocal e que pudemos experimentar: o(€29), que contém uma mistura calmante de óleos essenciais, combinada com o aroma de ylang-ylang, patchouli e lavanda. Entre os bestsellers estão o(€38), o(€40), o(€130) o tónico apaziguador com camomila, sálvia, malva e flores de mosto de St John (€37). Todos eles são. Além de os ingredientes serem locais, a marca prima pela sustentabilidade, e por isso há alguns produtos com possibilidade de refill. "Estamos sempre à procura de embalagens mais sustentáveis, e este é um lado muito forte do nosso produto. O produto em si tem que ser sustentável e a forma de o produzir também. É por isso que a nossa produção é 100% sustentada por painéis solares, até o transporte é considerado. E vai muito além disso: vai do marketing à distribuição, sendo que o mais importante são as pessoas" explica. A ideologia de Beleza e a veia empreendedora de Kaufmann não passou despercebida à Forbes, que a considerou u ma das quatro empresárias a "agitar" a indústria da beleza

Susanne Kaufmann

Em São Lourenço do Barrocal, o spa disponibiliza programas de um dia ou meio dia de relaxamento. Um dia de relaxamento profundo inclui uma b

ebida de boas-vindas com ingredientes da horta, e

sfoliação corporal (40 min), m

assagem clássica (50 min), t

ratamento facial alcalino e detox (50 min) e ainda a

lmoço no restaurante (menu de degustação). Depois, uma

aula de Tai Chi ou de Chi Kung (60 min), um l

anche da tarde com chá Susanne Kaufmann e ainda uma o

ferta de chá de folhas soltas da horta do Barrocal para relaxar em casa (p

reço por pessoa é de €380 com almoço e de €325 sem almoço). Já o programa de relaxamento de meio dia inclui a b

ebida de boas-vindas com ingredientes da horta, a e

sfoliação corporal (40 min), uma m

assagem clássica (50 min) e um t

ratamento facial alcalino e detox (50 min), bem como um p

iquenique no prado com produtos regionais (

€245 com piquenique e €220 sem, por pessoa).

nosfamília, rodeada pela vegetação harmoniosa que cresce na região de Bezau e por uma azáfama de turistas vindos dos quatros cantos do mundo para relaxar e fazer tratamentos no spa do. "Cresci num ambiente de hotel, era um recreio muito divertido, escondia-me em todo o lado. Nos anos 70, a minha mãe abriu aquilo que hoje se chama um, com o seu irmão, que era médico. Começaram a fazer uma espécie de curas, as pessoas iam por três semanas, faziam uma alimentação especial", conta Susanne, que nessa altura já ajudava as terapeutas a preparar os banhos de argila, que se tornaram populares na altura."Crescemos sempre fora de casa, na Natureza, e no verão era nossa missão apanhar ervas e flores para a minha avó, porque ela fazia as suas próprias tintas e chás. Foi uma infância maravilhosa, e algo que levei na bagagem. Em 1994, tinha 23 anos, e fiquei com o hotel a meu cargo. Pensei muito sobre como atrair mais pessoas" conta. Focou-se no spa, a pensar na ideia de que podia trazer pessoas ao hotel o ano inteiro, independemente da estação. "Comecei a desenvolver faciais, manicure, pedicure, e tornou-se uma spa com muitos tratamentos diversos." Em 2003 reformularam o spa, que era pequeno e tinha poucas. "Inventámos um spa open space, que tinha uma janela no teto, para podermos ver as várias estações do ano, das árvores à neve" explica. "Até que chegámos à questão dos produtos." Os que usavam não era naturais, então Kaufmann fez uma pesquisa sobre como poderia ter um produto de origem local e natural. Não encontrou um produto mas encontrou o produtor, e deu asas ao sonho de uma vida: ter a sua. "Nunca foi um negócio, foi sempre uma paixão."No Natal de 2003 o spa reabriu renovado com a primeira linha de produtos Susanne Kaufman:e dos quais nasceu o protocolo de spa diferenciador que hoje encontramos no Barrocal.Os produtos são feitos com ingredientes que têm origem na