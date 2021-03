Cremes com cor que melhoram o aspeto da pele em qualquer videochamada

Tem maquilhagem. Não tem maquilhagem. Tem, mas só um bocadinho. Maquilhagem. Sem Maquilhagem. Ah, não, afinal é filtro. Quando abro o Instagram e faço scroll pelo feed vejo como mulheres (e homens) vivem a pandemia de forma diferente no que diz respeito à maquilhagem. Há quem tenha mantido as suas rotinas e nada tenha mudado. Há quem tenha passado a trabalhar de cara lavada. Há quem tenha redescoberto o prazer de se maquilhar com tempo e sem a correria de só ter 2 minutos para o fazer. Há quem tenha achado libertador o fim da pressão de colocar base todos os dias. Há quem tenha redescoberto o amor pelos seus batons.

É cada vez mais importante frisar: não há certo nem errado. Cada um pinta o rosto como bem entende, na quantidade que prefere e com a qual se sente bem - ou então não, como eu, que nos últimos 12 meses me maquilhei duas vezes. Naturalmente, também está tudo bem se for esse caso. Mas não há dúvidas de que ritmo frenético de videochamadas a que o confinamento nos obrigou (seja para propósitos profissionais ou para uma bem-merecida reunião com amigas que acaba sempre com "esperemos que da próxima vez dê para ser pessoalmente") nos fez olhar ainda mais para o nosso rosto num ecrã. E se com um simples produto o aspeto da pele melhorar significativamente, porque não usá-lo?

Os cremes com cor não são uma novidade no mundo da beleza, mas a sua magia continua intacta para quem tem pouca paciência para estar em frente ao espelho. O conceito do produto é simples: hidratar a pele ao mesmo tempo que uniformiza a tez. Quem quiser mesmo simplificar pode optar por usar o creme com cor como substituto do creme diário ou, até, do protetor solar. Mesmo na aplicação é um produto prático, pois pode ser aplicado diretamente com as mãos, como qualquer outro creme.

De novidades a opções vegan: 5 cremes com cor para experimentar



Creme com cor BB tinted treatment, € 35,50, Tarte, na Sephora

É um novo lançamento da Tarte e pretende suavizar linhas finas, corrigir a falta de brilho e os poros visíveis. Pode ser interessante especialmente para quem tem a tez mais baça e quer ter mais luminosidade. É vegan e está disponível em quatro tons.

Sun Secret Fluid Color SPF 50, € 27,45, Sensilis

Trata-se de um fluido de cor com proteção solar da Sensillis, ótimo para quem quer combinar ainda mais um passo da rotina num só produto. Tem um acabamento aperfeiçoador, sem pigmentos, deixando a pele hidratada e com um tom uniforme – aqui utilizar um hidratante antes é absolutamente dispensável. Pela experiência, será do agrado de uma pele normal a seca.

My Clarins RE-BOOST gel-crème bonne mine teinté, € 25, Clarins

Este gel-creme da Clarins também acaba de chegar ao mercado. Tem uma textura leve e fresca que se funde na pele com facilidade. Os micropigmentos e nácares encapsulados dão um aspeto viçoso à tez, eliminando sinais de fadiga. A tonalidade universal, diz a marca, adapta-se a todos os tons de pele.

Hidratante com cor Bio, € 41,90, Nuxe

Faz parte da linha biológica da Nuxe este hidratante com cor que, com extrato de chá branco, procura ajudar a uniformizar o tom de pele, sendo capaz de tapar vermelhidões e manchas escuras, assegura a marca. Trata-se de um produto vegan e a embalagem é feita parcialmente de materiais recicláveis. Está disponível em dois tons.

Creme com cor Sunflower, € 29,95, Mádara, na Organii

Tem extrato de rosa mosqueta e pigmentos minerais naturais. Para quem opta por marcas de beleza orgânica, este creme com cor da Mádara é uma opção a ter em conta se o objetivo for disfarçar algumas imperfeições e, ao mesmo tempo, hidratar e iluminar a pele.