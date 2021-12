Como desintoxicar o corpo (e a alma) depois das festas

Por norma, as festividades de dezembro são sinónimo de excessos, quer seja pelos doces de Natal ou pelo champanhe da noite da passagem de ano. Claro que no momento estamos completamente alheias às consequências que tais excessos têm no nosso organismo. Felizmente, existem truques para minimizá-las.

Para a pele

O primeiro passo a seguir depois de uma noite fora, independentemente do cansaço que sinta é limpar a pele. Se tiver maquilhagem, pode utilizar primeiro um desmaquilhante e depois o seu produto de limpeza diário. Caso não tenha desmaquilhante à mão, lavar a cara duas vezes com o gel ou leite de limpeza também serve. Além de uma textura suave, é importante que este seja bastante hidratante, pois a ingestão de álcool absorve a água do organismo. A isto, pode juntar uma máscara facial, um óleo ou um sérum com propriedades hidratantes, como é o caso do ácido hialurónico.

Após uma noite de excessos, é natural acordarmos com a tez baça e sem vida e olheiras mais pronunciadas. Para restaurar a barreira cutânea, devemos optar por produtos que iluminem a pele como séruns com vitamina C, de acordo com um artigo da Vogue francesa sobre o tema. Também é aconselhável evitar a aplicação de maquilhagem quando se está de ressaca, uma vez que obstrui os poros e tende a secar a pele.

Uma última dica. As massagens são as suas melhores amigas nestas ocasiões, pois ajudam na drenagem linfática. Com o óleo aplicado, pode utilizar as mãos, um gua sha ou um rolo de jade para massajar a cara e o pescoço.

Gua Sha e rolo de jade para massagens Foto: Pexels

Para o corpo

Tal como acontece com a nossa pele, também os restantes órgãos se ressentem pelos excessos cometidos na noite anterior. Aqui, os conselhos são idênticos. "O ideal seria diminui ou cortar mesmo com o álcool, pelo menos uns dias, e optar por beber água para hidratar o corpo (idealmente são 30ml por kg)", explicou-nos Marta Caras Lindas, natural chef (curso realizado no College of Naturophatic Medicine, em Londres) e criadora dos programa Revolution Natural Detox e Nutritional Boost.

Marta Caras Lindas, Natural Chef e criadora do programa Revolution Natural Detox Foto: Marta Caras Lindas

"Após os exageros alimentares o ideal é dar um "break" ao sistema digestivo, evitando grande dispêndio energético e diminuir a sobrecarga que tiveram e ao mesmo tempo nutrir o nosso corpo com alimentos saudáveis, cheios de nutrientes, enzimas e fitoquímicos" como:

Vegetais e legumes, crus ou ligeiramente cozinhados;

Vegetais de folha verde escura e crucíferos (brócolos e couves);

Bons óleos e gorduras (frutos secos, sementes de girassol e abóbora, linhaça, azeite extra virgem – de preferência não cozinhado);

Leguminosas (feijões, lentilhas, ervilhas, etc);

Bagas e frutos do bosque (incluindo mirtilos, morangos, cerejas, framboesas e amoras);

Chás de ervas;

Ervas aromáticas e especiarias como curcuma;

Proteína animal de qualidade. Se optar por peixe prefira os mais gordos de pequenas dimensões como salmão, cavala, arenque, sardinhas e carapaus (consumir de preferência 3 vezes por semana e não ultrapassar 6). Se preferir carne, escolha as orgânicas, de pasto, pois são livres de antibióticos e de hormonas de crescimento (consumir ocasionalmente).

A chef alerta ainda que é muito importante comer apenas o essencial, ficando "sempre com um bocadinho de fome, pois o cérebro demora a processar a informação", e fazer exercício físico.

Quanto aos doces a mais, o corpo irá "ressacar" a falta de açúcar "e para equilibrar o nível de glicemia no sangue o ideal é comer fibra e hidratos de carbono complexos: cereais integrais como pão de centeio, farinhas e massas integrais, amaranto, cevada, millet, aveia, milho, quinoa, arroz, espelta e trigo."

Uma maneira fácil e prática de desintoxicar o organismo é através de chás ou smothies. Deixamos-lhe uma das receitas de Marta Caras Lindas.

Smothies saudáveis

Material: uma liquidificadora potente.

Ingredientes

Escolha um líquido:

Água mineral ou água filtrada;

Água de coco;

Leite vegetal (amêndoa, aveia, arroz, avelã, coco);

Kefir;

Kombucha;

Ou pedras de gelo (pode acrescentar se não estiver a usar fruta congelada, não só para refrescar, mas para evitar que a máquina aqueça os ingredientes e destrua os nutrientes).

Escolha uma fruta e verduras:

Normalmente escolho uma fruta ou legume consistente como base, como abacate, manga ou banana (normalmente tenho sempre congeladas – que deixo amadurecer e depois guardo no congelador sem casca e embalada) ou ananás, pera, papaia, morangos ou outros frutos vermelhos (tenho quase sempre congelados), laranja, maçã ou maracujá. Por vezes junto duas frutas (uma mais doce e outra mais acida).

Escolha uma verdura de cor escura, que deve ir variando, como por exemplo espinafres Kale, rúcula, alface, aipo, agrião e funcho, ou outro legume como cenoura, pepino e beterraba.

Para um sumo mais nutritivo com proteína vegetal e fibra, pode juntar manteiga de oleaginosas ou as próprias demolhadas (como amêndoa, caju, nozes pecã, avelãs, etc), sementes de abóbora ou girassol, flocos de aveia, proteína vegetal como a de ervilhas ou de cânhamo, iogurte de coco, linhaça, chia, sementes de cânhamo ou psylium).

Junte ervas aromáticas como manjericão, hortelã, salsa ou coentros para mais nutrientes e várias camadas de sabor. Dê um toque de acidez com limão, lima ou gengibre. Pode ainda misturar alguns superalimentos (estamos a falar dos pós), como Spirulina, erva-trigo, clorela, maca, baobá, açaí, cacau, sementes de chia ou proteína de cânhamo. Para os mais gulosos, pode adoçar com tâmaras sem caroço, mel ou xarope de ácer.



Preparação: Bata tudo na liquidificadora e sirva imediatamente ou congele. Quanto mais tempo demorar a beber menos propriedades nutritivas tem.



