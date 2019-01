Nenhum mortal está totalmente imune à praga dos julgamentos e observações com comentários alheios desnecessários. Muito menos as celebridades. E as redes sociais parecem um novo palanque para o público maldoso examinar e destilar o seu ódio para todos. Rumores de gravidez, comentários sobre ganho de peso ou excesso de magreza são apenas uns dos exemplos de como as pessoas são envergonhadas pelo corpo – e, infelizmente, isso acontece com mais frequência do que deveria.

O lado bom, se podemos o assim dizer, é que muitas dessas estrelas posicionam-se contra as críticas e ensinam, como uma boa dose de amor-próprio, algumas lições para esses trolls.

Adele

A cantora britânica sofreu anos com comentários negativos sobre o seu corpo, o que não mudou quando ficou famosa, em 2006. Até Karl Lagerfeld supostamente a chamou de "um pouco gorda demais", mas ela nunca se dirigiu diretamente ao comentário do designer sobre o seu peso. Numa entrevista em 2015, Adele mencionou que, enquanto ela às vezes luta com a sua imagem corporal, ela tenta não deixar que isso domine a sua vida. "Eu nunca quis parecer com as modelos na capa das revistas. Eu represento a maioria das mulheres e tenho muito orgulho disso."

Alicia Silverstone

Quando foi anunciado que Alicia iria interpretar a Batgirl no filme Batman & Robin, de 1997, a atriz recebeu uma série de comentários maldosos sobre o seu corpo. Num artigo da revista Entertainment Weekly de 1996, o crítico Degen Pener escreve que críticos de moda disseram que Silverstone parecia "more Babe than babe" nos Óscares, referindo-se ao porco fictício de Um Porquinho Chamado Babe. A própria atriz contou que, logo depois, jornalistas a perseguiram num aeroporto cantando "Fat girl" no ritmo da música tema do filme Batman. "Quando alguém é horrível, sempre dói um pouco, mas eu só espero que eu seja um exemplo para outras garotas de que era OK ser uma jovem saudável", disse Silverstone ao The Guardian, em 2004.

America Ferrera

No seu 33º aniversário, a atriz escreveu uma carta ao seu corpo. Ela partilhou a mensagem positiva no seu perfil do Instagram, ao escrever que finalmente aprendeu a amar o seu corpo depois de anos abrigando sentimentos de negatividade em relação a si própria. America mesmo disse que não sabia que era feia ou gorda até estrelar o programa Betty Feia, em 2006.

Ashley Graham

A modelo plus size é uma das mais bem-sucedidas no mundo, partilha sempre a #BeautyBeyondSize e sempre escreve mensagens sobre positividade corporal. No verão, Ashley partilhou um vídeo de si mesma de biquíni rosa e óculos escuros a dançar no Instagram e recebeu um comentário de uma pessoa que sugeria que ela estava grávida. A modelo respondeu diretamente e sem constrangimento algum: "Isto apenas chama-se gordura".

Ver esta publicação no Instagram my tues morning Uma publicação partilhada por A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) a 17 de Jul, 2018 às 5:52 PDT

Ver esta publicação no Instagram Tell em, @ashleygraham. #CommentsByCelebs Uma publicação partilhada por Comments By Celebs (@commentsbycelebs) a 17 de Jul, 2018 às 6:36 PDT

Chrissy Teigen

A mulher de John Legend foi envergonhada pelo seu corpo após aparecer nos prémios Emmy 2018, com trolls a criticar negativamente o seu peso quatros meses após dar a luz ao seu segundo filho. Teigen, que é um fenómeno no Twitter, respondeu sarcasticamente no seu tom hilariante habitual.

I just had a baby but thank you for being soooo respectful https://t.co/N9ZxZ35Zze — christine teigen (@chrissyteigen) 18 de setembro de 2018

Demi Lovato

A estrela da Disney cresceu em frente às telas e ainda enfrenta comentários indesejados sobre a maneira como ela aparenta regularmente. Mais recentemente, depois que a cantora ganhou peso após a reabilitação, Demi foi alvo de fotos de antes e depois. Felizmente, ela aprendeu a se defender contra os comentários negativos.

Drew Barrymore

Nos anos 90, a atriz sofreu assédio sobre o modo como o seu corpo parecia na tela e ela mesma afirmou, numa entrevista em 2010, que muitas vezes foi intimidada pelo seu peso quando era mais jovem. Recentemente, Drew teve que refutar rumores de gravidez por causa da aparência da sua barriga.

Gigi Hadid

A supermodelo não é estranha a ter seu corpo comentado pelo público. Algumas pessoas acusaram-na de ser magra demais, ao mesmo tempo que outras disseram que Gigi era muito curvilínea para a passerelle. Apesar dos comentários, a modelo enfatiza que ama o seu corpo e que cada um deveria tomar conta da sua própria vida.

For those of you so determined to come up w why my body has changed over the years, you may not know that when I started @ 17 I was not yet diagnosed w/Hashimoto’s disease; those of u who called me “too big for the industry” were seeing inflammation & water retention due to that. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 11 de fevereiro de 2018

Over the last few years I’ve been properly medicated to help symptoms including those, as well as extreme fatigue, metabolism issues, body’s ability to retain heat, etc ... I was also part of a holistic medical trial that helped my thyroid levels balance out. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 11 de fevereiro de 2018

Although stress & excessive travel can also affect the body, I have always eaten the same, my body just handles it differently now that my health is better. I may be “too skinny” for u, honestly this skinny isn’t what I want to be, but I feel healthier internally and (cont) — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 11 de fevereiro de 2018

(cont) am still learning and growing with my body everyday, as everyone is. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 11 de fevereiro de 2018

I will not further explain the way my body looks, just as anyone, with a body type that doesnt suit ur “beauty” expectation, shouldnt have to. Not to judge others, but drugs are not my thing, stop putting me in that box just because u dont understand the way my body has matured. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 11 de fevereiro de 2018

Please, as social media users & human beings in general, learn to have more empathy for others and know that you never really know the whole story. Use your energy to lift those that you admire rather than be cruel to those u don’t. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 11 de fevereiro de 2018

Jennifer Aniston

A atriz escreveu um artigo para o Huffington Post em 2016 com uma mensagem poderosa, afirmando estar cansada de rumores ridículos e comentários injustificados sobre o seu corpo. Durante o mesmo período, algumas revistas de fofocas estavam a especular que Jennifer estava grávida porque o seu estômago parecia inchado em algumas fotos. No texto, Anniston deixa claro que o corpo das pessoas é algo que não deveria ser criticado.

Jennifer Lawrence

A atriz disse que quando estava a começar a sua carreira, as pessoas na indústria cinematográfica a envergonhavam por "estar gorda". Segundo Jennifer, ela foi informada que seria demitida se não perdesse peso. Contudo, a atriz mantém sempre o bom humor e já brincou vezes sem conta sobre como ama comida ao ser entrevistada.

Jessica Athayde

A convite da marca de beachwear Cia.Marítima, a atriz, de então 28 anos, desfilou na ModaLisboa 2014. De biquíni na passerelle foi alvo de comparações injustas com as manequins. A polémica começou nas redes sociais e se estendeu à imprensa e Jessica respondeu aos comentários no seu blogue, Jessy James: "Era mais fácil não dar importância ao assunto e deixar morrer a coisa. Era mais fácil... mas não é o que vou fazer, porque as palavras que vos escrevo não são só sobre mim: são sobre as mulheres e a forma como são permanentemente olhadas, julgadas e atacadas. São sobre uma ditadura de imagem imposta, uma tendência redutora de nos verem e de nós próprias olharmos umas para as outras. Isto tem de ser denunciado. Este bullying permanente tem de acabar e pretendo ser uma voz ativa neste caminho que tem de ser percorrido por todas nós. (...) Desfilei com o corpo que tenho que é o meu e no qual me sinto muito bem. (...) Estes comentários foram feitos na maioria por mulheres. Mulheres, vou repetir. Mulheres que são filhas, mulheres que são mães, mulheres que ainda não perceberam que cada vez que cedem à tentação de atacar outra mulher com base nas suas características físicas, estão a enfraquecer a condição feminina, em vez de lhe dar força. Estão a cultivar as inseguranças, as desordens alimentares, a escravidão da imagem." A resposta para tudo isso? A publicação do seu livro Não Queiras Ser Perfeita, lançado em março de 2015, no qual relata que "depois de ter chegado ao meu limite e ter acabado num hospital, decidi fazer as pazes com o meu corpo e reaprender tudo o que sabia sobre alimentação, exercício físico e saúde emocional."

Kate Winslet

Antes de conseguir o seu papel principal no icónico filme Titanic, Kate Winslet sofreu com as crianças na sua escola, que a intimidavam pela maneira como ela parecia. A atriz vencedora de um Óscar contou que a chamavam de blubber (gordura) e que "ela era muito feia para ser atriz". No entanto, Kate ignorou os comentários maldosos e não desistiu dos seus sonhos. Winslet, que tem mantido uma excelente forma física ao longo dos anos, confessou ano passado, ao participar do programa de talk show de Jimmy Fallon, que não se pesa há 12 anos. "Melhor dica, é um grande truque!", partilhou.

Kelly Clarkson

Em 2017, um troll no Twitter escreveu que a vencedora do American Idol era gorda, para o que ela respondeu: "...and still fucking awesome", a provar que não se importa com nenhum tipo de comentário sobre o seu corpo. E este episódio não foi o primeiro. Dois anos antes, a jornalista britânica Katie Hopkins comentou que Clarkson havia ganhado peso, ao que ela respondeu dizendo que não era a primeira vez que era atacada por sua aparência. A cantora acabou com o assunto ao dizer que prefere beber vinho a perder tempo pensando em pessoas que humilham os outros.

Lady Gaga

Depois da sua apresentação de tirar o fôlego no intervalo do Super Bowl 2017, alguns usuários das redes sociais perderam o tempo deles ao comentarem sobre o corpo de Gaga e não sobre a sua atuação no palco. Claro que a superstar respondeu rapidamente que tem orgulho do seu corpo e que as pessoas deveriam orgulhar-se dos seus também.

Renée Zellweger

Desde que ganhou peso para o seu papel na sequela O Diário de Bridget Jones, que teve o primeiro filme lançado em 2001, o peso de Renée tem sido objeto de comentários na imprensa e na Internet: ou ela está magra demais ou está gorda demais. Cansado críticos do seu corpo, a premiada atriz escreveu um artigo para o Huffington Post em 2016, após os comentários sobre a sua suposta cirurgia estética, para deixar claro que o seu corpo não é público nem foi feito para a crítica.

Rihanna

Depois da apresentação da cantora no Grammy 2018, a Internet chegou a "ter certeza" de que ela estava grávida. Mas os comentários não foram apenas este ano. Já em 2017, a fundadora da Fenty Beauty publicou um meme com as imagens do rapper Gucci Mane (uma de 2007 e uma de 2017), com a legenda: "Se você não pode lidar comigo na minha Gucci Mane 2007, você não me merece na minha Gucci Mane 2017"), com um emoji com uma lágrima. A pesar de triste, a mensagem é clara, Rihanna não tolera pessoas que envergonham as outras pelo seu corpo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por badgalriri (@badgalriri) a 5 de Jun, 2017 às 11:02 PDT

Sara Sampaio

A supermodelo portuguesa e Anjo da Victoria’s Secret usou as redes sociais para mostrar a sua irritação com os rumores de gravidez. "Não estou grávida, nem estarei nos próximos tempos! Começa mesmo a tornar-se irritante [os rumores constantes] e estou a começar a ficar com complexos em relação ao meu corpo, uma vez que parece que não posso ter dias em que estou inchada, ou parece que tenho que estar sempre a encolher a barriga", escreveu no Twitter a 20 de novembro de 2017. O texto depois foi apagado.

Selena Gomez

Em 2015, a jovem cantora e atriz manifestou-se sobre como ela buscou tratamento depois de ter sigo envergonha pelo seu corpo em público. Mais recentemente, ela que é uma das pessoas mais seguidas no Instagram no mundo, com apenas 26 anos, conseguiu partilhar uma foto a usar biquíni.

Ver esta publicação no Instagram I love being happy with me yall #theresmoretolove Uma publicação partilhada por Selena Gomez (@selenagomez) a 16 de Abr, 2015 às 5:39 PDT

Serena Williams

Uma das maiores tenistas de todos os tempos, vencedora 23 vezes do Grand Slam, Serena teve o seu corpo examinado inúmeras vezes por ser "muito grande’ ou ‘muito musculoso". Embora a campeã tenha afirmado que tais comentários machucaram os seus sentimentos, ela também afirmou que agora está mais do que confiante no seu corpo.

Tyra Banks

"Kiss my fat ass." Essa foi a resposta inesquecível que a supermodelo deu aos tablóides que a envergonharam em 2007, quando publicaram a sua foto em traje de banho ao lado de frases cruéis.