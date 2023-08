Jessica Chastain admite ter vomitado em palco antes de beijar colega

Uma das principais diferenças entre o cinema e o teatro é que, na eventualidade de algo correr mal, não existe a oportunidade de pausar e repetir a cena. Foi exatamente um desses momentos que Jessica Chastain viveu durante uma das atuações da peça de Broadway A Doll's House, de Henrik Ibsen.

Quando questionada sobre a pior coisa que já lhe tinha acontecido em palco, no podcast SmartLess, de Sean Hayes, Jason Bateman & Will Arnett, a vencedora de um Óscar revelou uma história algo bizarra."Posso falar disto agora, porque já acabou a produção. Isto é mesmo nojento, o que vos vou contar. Eu vomitei. Vomitei e engoli. E ninguém sabia!", disse.

Surpreendida com o sucedido, a atriz justifica parte da culpa pelos nervos, visto aquilo ter acontecido durante uma cena emocional. "Estava a soluçar e inclinei-me, e aconteceu", pouco antes de ter um momento mais íntimo com um colega. "Tive de beijar alguém! Foi um pesadelo e eu não conseguia explicar", recorda. O beijo, que por norma seria mais "sensual", foi "definitivamente um de boca fechada, naquela noite", noticia o The Independent.

Jessica Chastain e Okieriete Onaodowan em 'A Doll's House'. Foto: A Doll's House

Claro que, uma vez terminado o espetáculo, Chastain contou tudo à equipa. "No momento em que fizemos a chamada ao palco e a cortina desceu, eu disse: 'Pessoal, peço imensa desculpa, vomitei'."

Em A Doll’s House, Jessica Chastain contracena com Okieriete Onaodowan e com Arian Moayed. Venceu um Óscar em 2022 pelo seu papel em Os Olhos de Tammy Faye, um Globo de Ouro por 00:30 Hora Negra (2012) e causou sucesso na série Scenes From a Marriage (2021) ao lado de Oscar Isaac.