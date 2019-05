Os casamentos mais curtos das celebridades

Felizes para sempre – é o que se espera de um casamento, mas nem sempre é assim.

Jennifer Lopez e Cris Judd

A cantora e o dançarino conheceram-se enquanto trabalhavam juntos e começaram a namorar em 2002. O divórcio aconteceu apenas após quatro meses de união com J.Lo a mais de 12 milhões de euros ao ex-marido.

Kim Kardashian e Kris Humphries

Antes de se tornar Mrs.West, Kim Kardashian esteve casa com o jogador de basquete Kris Humphries. A festa foi documentada pelo canal de televisão E! que também filmou o declínio do casal que se separou após 72 dias.

Eddie Murphy e Tracey Edmonds

O ator e comediante Eddie Murphy e a empresária Tracey começaram a namorar no fim de 2006. Dois anos depois, subiram ao altar, mas separaram-se duas semanas depois.

Drew Barrymore e Jeremy Thomas

Em 1994 Drew Barrymore casou-se com proprietário de um bar seis semanas após começarem a sair. Mas o matrimónio durou apenas dois meses, terminando nesse mesmo ano.

Colin Farrell e Amelia Warner

O par trocou alianças numa praia no Taiti em 2001 de forma informal. Quatro meses depois aconteceu a separação. Os dois afirmaram que o casamento tinha sido celebrado de forma não oficial, não sendo preciso um divórcio.

Renée Zellweger e Kenny Chesney

Um casal certamente improvável Zellweger e Chesney casaram em maio de 2005 no Caribe após quatro meses de namoro. E também quatro meses depois, a atriz decidiu anular a união declarando fraude como motivo.

Bradley Cooper e Jennifer Esposito

Muito antes de namorar com Irina Shayk, Cooper casou-se com a também atriz Jennifer Esposito no ano de 2006 numa cerimónia no sul da França. Após quatro meses, o casal anunciou a separação.

Nicolas Cage e Erika Koike

Namorados desde de abril de 2018, o ator Nicolas Cage e Erika Koike casaram-se em Las Vegas a 23 de março deste ano. Início de uma linda história de amor que acabou quatro dias depois quando pediram a anulação do casamento na mesma cidade.Fred Armisen e Elisabeth Moss

Namorados há um ano, a atriz Elisabeth Moss e Fred Armisen resolveram oficializar a união. Mas oito meses depois, em 2010, o casal pediu o divórcio. Em entrevista à New York Magazine, Moss contou que o período foi "extremamente traumático".

Cher e Gregg Allman

Dias depois de se divorciar de Sonny Bono, a cantora viajou para Las Vegas para casar-se com o músico Gregg Allman. Apenas nove dias depois, Cher pediu de divórcio depois de supostamente descobrir que Allman tinha problemas com álcool e drogas.

Chad Michael Murray e Sophia Bush

Par romântico na série de televisão One Tree Hill, o casal começou a namorar em 2003. Dois anos depois decidiram trocar alianças, que usaram apenas durante cinco meses, momento em que decidiram separar-se.

Elizabeth Taylor e Conrad 'Nicky' Hilton

A atriz, que foi casada oito vezes, subiu ao altar pela primeira vez com o magnata das redes de hotel Hilton quando tinha 18 anos. O casal teve uma cerimónia muito luxuosa, mas o casamento durou apenas 205 dias. Em entrevista a revista Life, Taylor disse que sua ideia de felicidade conjugal era "muito ingénua" na altura.

Britney Spears e Jason Alexander

O casamento mais curto de todos os tempos. A cantora Britney Spears casou-se com o amigo de infância Jason Alexander em Las Vegas em 2004. Apenas 55 horas depois, o matrimónio foi anulado. Em setembro do mesmo ano, Britney trocou alianças com Kevin Federline, com quem esteve casada três anos.