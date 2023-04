Vanessa Martins lança nova coleção de biquínis que queremos usar já em abril

As temperaturas sobem e a vontade de começar a ir à praia também aumenta. A par da chegada desta estação primaveril, a marca portuguesa Frederica lançou a sua nova coleção de swimwear inspirada na calma e tranquilidade do verão. Slow Summer une a suavidade desta época à simplicidade, conforto e elegância que uma peça de roupa adequada a banhos deve ter.

Confecionada com tecidos de alta qualidade e durabilidade, esta conta com vários modelos de biquínis, fatos-de-banho e bodies, com nomes inspirados em sítios paradisíacos - como Comporta, Bora-Bora ou Formentera -, e ainda um vestido ajustável a vários tipos de corpo, disponível em duas cores (lavanda e pistáchio). Os modelos de swimwear percorrem os tons de verde lima, rosa choque, azul e laranja, sem esquecer os clássicos preto e branco, que já fizeram sucesso noutras coleções.

A campanha, protagonizada pela criadora da marca Vanessa Martins, faz-nos querer viajar até aos destinos mais idílicos. Os preços variam entre os 75 e 110 euros, em frederica.pt .