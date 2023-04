Nudes na varanda... Porque não? A resposta de Halle Berry a um fã incomodado

Será que os comentários descabidos sobre o corpo da mulher não têm fim? Tudo indica que não. Halle Berry, atriz norte-americana, agitou as águas na rede social Instagram ao partilhar, há alguns dias, uma fotografia sua totalmente nua na varanda e a beber um copo de vinho, com a descrição "Faço o que quiser. Feliz sábado". Mas enquanto alguns internautas viram o ato casual como algo positivo - uma mulher de 56 anos que gosta de si e que o mostra -, outros ficaram incomodados.

"Faço o que quiser. Feliz sábado", lê-se na descrição que acompanha a imagem. Foto: @halleberry

"Imagine estar na casa dos 50, ainda a publicar nudes na menopausa para chamar a atenção quando deveria estar a relaxar com os seus netos. Envelhecer com dignidade já não existe", escreveu um utilizador no Twitter. Sem demora, choveram respostas ao comentário não solicitado, uma delas da própria atriz: "sabiam que o coração de um camarão está na sua cabeça?", retorquiu. "Tenho 61 anos. Se tivesse a aparência dela, faria bem pior! Ela está maravilhosa", escreveu outra internauta.

A verdade é que Halle Berry não se preocupa com os comentários do género, quase como se lhes fosse imune. Afinal, é uma forte ativista no que toca a amor próprio e bem-estar na vida, independentemente da sua idade. "Vamos todos envelhecer. A nossa pele vai enrugar e vamos ficar com um aspeto diferente", disse numa entrevista, no ano passado, citada pelo Glamour norte-americana. "Recuso tornar-me alguém que apenas tenta agarrar-se a um rosto jovem e a não abraçar o que é mais importante sobre o ser belo - como vives a vida, como dás de volta aos outros, como te ligas às pessoas, como fortaleces a mente, corpo e alma e como te nutres, como dás de uma forma significativa de ti própria. As pessoas mais belas têm algo radiante no seu interior".