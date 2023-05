Jennifer Lawrence levou chinelos à passadeira vermelha de Cannes

Jennifer Lawrence deslumbrou na passadeira vermelha da 76ª edição do Festival de Cinema de Cannes no domingo passado, 21, ao usar um impressionante vestido vermelho Christian Dior, com um design sem mangas e com uma longa cauda, para a exibição do documentário Bread and Roses - realizado por Sahra Mani e no qual Lawrence é produtora, sobre a história de vida de três mulheres afegãs sob o regime talibã.

Jennifer Lawrence na 76ª edição do Festival de Cinema de Cannes. Foto: Reuters

Contudo, foi a escolha de calçado da atriz que mais surpreendeu: optou por completar o look de alta-costura com um par de chinelos pretos de enfiar o dedo, um calçado mais confortável em comparação com os clássicos sapatos de salto alto. Deste modo, as probabilidades de qualquer incidente na escadaria do Palais des Festivals também seriam menores, pois não seria a primeira vez que a estrela sofreria uma queda durante um evento. Um dos seus episódios mais conhecidos foi a vez em que tropeçou e caiu ao subir os degraus na entrega dos Óscares de 2013.

A escolha de sapatos de Isabelle Huppert para assistir à estreia de Killers of the Flower Moon também não passou despercebida. No sábado, 20, a atriz francesa arriscou ao usar um vestido preto rendado da Balenciaga com um body de corpo inteiro da cor da sua pele e uns sapatos de salto alto do mesmo tom, dando a ilusão que estava descalça, também da mesma casa.