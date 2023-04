No banho com o seu bebé, Chrissy Teigen normaliza o corpo pós-parto

"Um seio que cai de lado epara o resto da vida, mas tu és perfeita demais para eu me importar!", escreveu a modelo na descrição da fotografia que publicou há dias com a filha de três meses,. Não é a primeira vez que Teigen mostra o seu- esta é a sua quarta gravidez, é mãe de Luna e Miles e no ano passado abortou de um bebé que já tinha nome, Jack, uma situação que também expôs nas suas redes sociais.Na fotografia que publicou domingo, 16 de abril, a mulher de John Legend mostra-se com naturalidade na. Os seus mais de 40 milhões de seguidores reagiram a esta fotografia em particular, muitos agradeceram-lhe por ser "tão autêntica" ou "corajosa para publicar tais fotografias reais", mas também por contribuir para "normalizar os corpos".À parte de quem criticou a exposição corporal, a maioria das mães reagiu de forma solidária, dizendo que a publicação as ajudava a sentirem-se menos culpadas, quando quase sempre as celebridades que exibem uma figura magra e um estômago liso algumas semanas após o parto são normalmente elogiadas. "Ver uma celebridade com todos os recursos do mundo mostrar uma foto como esta faz-me sentir como se eu pertencesse", escreve uma delas. Em tempos, Teigen foi criticada por tomar banho com os filhos, depois de partilhar uma fotografia ternurenta desse momento.