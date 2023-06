Jennifer Aniston mostra com orgulho os seus cabelos brancos

Embora alguns só conhecem a faceta de atriz de Aniston, esta tem uma, a LolaVie . Foi a propósito de um vídeo que publicou no Instagram, a promover uma das gamas, que os fãs da também empreendedora repararam que estava a deixar, nas raízes do cabelo, sem os pintar.Aniston contribui, assim, para descomplexar este tema, que se liga com a, sem preconceitos nem fórmulas fixas. Quem quer, pinta, quem não se importa, mantém o cabelo como ele decide evoluir (é preciso dizer que a genética entra aqui como um fator importante)."Olá, este é o nosso novo "Intensive Repair Treatment" diz, espreitando por uma porta, ao apresentar o mais recente produto da LolaVie, e indicando como o usar, ao mesmo tempo que mostra entusiamo, no seuAniston, que é particularmente ativa no Instagram, já partilhou noutras ocasiões, sobretudo na área do desporto e da alimentação, que justificam a sua forma atlética e tez saudável.