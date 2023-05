O poderoso e emotivo discurso de Kate Winslet sobre os perigos das redes sociais

Kate e a filha Mia no filme 'I am Ruth' Foto: Channel 4

Onde quer queapareça para dizer umas palavras, ela não desilude. A atriz, vencedora de Óscares, Globos de Ouro e Emmys, somou à sua extensa carreira e à longa lista de premiações, concedido pela indústria britânica. Pelo filme do Channel 4, I Am Ruth , no qual ela interpreta. Um filme em que Mia Threapleton , de 22 anos, fruto do seu relacionamento com o primeiro marido, o realizador Jim Threapleton. E foinum emocionante discurso muito ligado ao tema do filme.Quando subiu ao palco para receber o prémio, entre lágrimas, a atriz que ficou conhecida pelo filme de sucesso Titanic, agradeceu aos produtores e realizador (Dominic Savage), mas as palavras que até hoje ecoam foram estas:Winslet apelou diretamente para aqueles que, segundo ela, têm a capacidade de fazer tudo diferente. "Para as pessoas no poder e as pessoas que podem fazer mudanças:. Por favor, removam o conteúdo prejudicial.Queremos os nossos filhos de volta. (...) Eque estão ouvindo, que se sentem presos num mundo que não é saudável,Não há vergonha em admitir que, ele está aí, basta pedir.".A atriz, visivelmente emocionada, dedicou também o prémio à filha. ", Mia Threapleton. Conseguimos isto juntas, querida", afirmou à beira das lágrimas, enquanto a jovem chorava na plateia e mandava beijos. "Havia dias em que era uma agonia para ela ir tão fundo, entrar em. Tirou-me o fôlego., para famílias que se sentem. Para, mas não podem mais. E para os: as vossas vidas não precisam de ser assim."Esta não é, no entanto, a primeira vez que Winslet fala sobre o tema das redes sociais, mas é uma das mais poderosas, tendo em conta o sítio onde o fez, numa entrega de prémios com audiência global. Emem dezembro de 2022,: "Não tenho uma fórmula mágica nem um manual. Eu sou como qualquer outro pai que tem que sobreviver." Mas depois afirmou que. "Existem muitos perfis falsos meus e dos meus filhos, estranhamente, é isso que me dizem. Mas é possível dizer: 'Não, não podem ter um perfil. Não podem porque. Quero, queroe coloquem numa página de Instagram e depois decidam se vale a pena olhar ou não porque alguém achou que são lixo", argumentou a atriz."Muitas vezes há uma manipulação muito simples da auto-estima, mas, numa escala maior e mais sombria, avai até eles perderem completamente a noção de quem são e. Com os amigos, até mesmo com as famílias, e. Obviamente é um problema sério. Não, não deixem os vossos filhos terem um telefone se eles forem muito novos para saber o que fazer com ele.", revelou, na altura, a atriz.