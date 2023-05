Florence Pugh recorda a vez que lhe pediram para perder peso

Não é a primeira vez que Florence Pugh partilha a sua opinião sobre os padrões de beleza atuais em Hollywood, nem o quão prejudiciais podem ser para a saúde mental das figuras públicas. Em entrevista à Time, para a edição Next Generation Leaders, a atriz de 27 anos relembrou quando aos 19 anos lhe pediram para perder peso para um papel, uma mudança que recusou.

Pouco tempo depois, em 2016, integrou o elenco de Lady Macbeth, e em 2019 o de Uma Família no Ringue, no qual interpretou uma lutadora da WWE (World Wrestling Entertainment) ao lado de Dwayne Johnson. "Era uma lutadora de wrestling com músculos e coxas grandes que fez o seu próprio nome como campeã. Gostei muito disso, porque a última vez em que tinha estado numa situação assim disseram-me que tinha de perder peso - [e essa] não era a pessoa que queria ser", contou à publicação.

"Todas as coisas que estavam a tentar mudar em mim - quer fosse o meu peso, o meu aspeto, o formato do meu rosto, o das minhas sobrancelhas - não era isso que eu queria fazer, nem a indústria em que queria trabalhar", disse pela primeira vez ao The Telegraph no ano passado. "Pensei que a indústria cinematográfica fosse [toda] igual à experiência que tive no The Falling (2014)", disse, referindo-se ao primeiro filme que fez. O que aparentava ser o seu grande desafio, o auge, no ano seguinte, fê-la sentir que tinha cometido um grande erro, explicou, referindo-se às gravações da série Studio City (2015), que nunca chegou a estrear.

"As mulheres em Hollywood, especialmente as jovens mulheres, estão obviamente a pôr-se a si mesmas nestas posições de modo a conseguirem as oportunidades que precisam, porque é assim que [Hollywood] tem sido", partilhou num vídeo que fez para Vogue, acrescentando que no início da sua carreira sentia que esperavam que fizesse qualquer dieta que fosse necessária, um aspeto que a chocou na altura.