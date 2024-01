Schiaparelli desfila com bebé robot e causa estranheza

Não é a primeira vez que assistimos ao assalto da inteligência artificial em plena passerelle. Há quatro estações, e também durante a semana da moda parisiense, Bella Hadid foi protagonista de um momento especial com a Coperni: em pleno catwalk, foi-lhe feito um vestido, pintado, com recurso a sprays. Agora é a vez de Schiaparelli, nas mãos do diretor criativo Daniel Roseberry – e atualmente propriedade do italiano Diego Della Valle desde 2007, mas que possivelmente poderá ser comprada pela LVHM (segundo os rumores).



Maggie Maurer, modelo que desfilou para a marca, levou consigo um bebé robot, feito de raiz pela marca. No ano passado a modelo foi fotografada com o seu próprio bebé, antes do desfile, o que leva os fãs a crer que esta escolha não foi aleatória. O momento provocou, no entanto, alguma estranheza, com algumas pessoas a brincar, dizendo que podia ser o bebé de Elon Musk, ou que a Moda está a tornar-se um lugar demasiado bizarro.

O fato em si foi feito de forma eletrónica, elaborado com materiais da marca, e envolto em placas tecnológicas, brilhantes e fios soltos pendurados na cabeça.

Uma das modelos usou um fato semelhante. Foto: Getty Images

A famosa colecionadora de peças de alta-costurasentou-se na primeira fila, tal como a atriz de Euphoria , mas as atenções também estiveram voltadas paraA presença de dois importantes executivos da LVMH, o atual e o futuro presidente do Grupo de Moda do conglomerado – que supervisiona a Celine, a Fendi, a Pucci e a Givenchy, entre outras –Questionado sobre uma possível oferta, citado pela Fashion Network, Burke disse: "O Diego e eu somos velhos amigos e vizinhos em Miami". Enquanto Toledano afirmou que "estamos aqui apenas para ver um grande espetáculo de um designer muito interessante", sem acrescentar mais nada.