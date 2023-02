A imagem de Ashley Graham que é uma reação à pressão pós-parto

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Ashley Graham continua a quebrar tabus da Moda à maternidade, reforçando a sua posição como ativista no que toca à imagem corporal. Aos 35 anos, a modelo, que foi mãe de gémeos no início de 2022, publicou uma fotografia no Instagram a agarrar na barriga com ambas as mãos, provando que um corpo pós-parto não tem de ser dirfarçado ou escondido, e que estrias e gordura são características comuns, principalmente após o nascimento de um filho.Embora a fotografia não estivesse legendada, os seguidores de Ashley compreenderam de imediato as suas intenções, deixando mensagens de apoio. "Isto é lindo! É a primeira vez que me revejo num post das redes sociais. Obrigada!", escreveu uma utilizadora. "Senhoras, quantas é que se relacionam? Não são necessárias legendas", disse outra. A modelo tem três filhos, os gémeos Malachi e Roman, que nasceram em fevereiro de 2022 e um filho mais velho, Isaac, de três anos.