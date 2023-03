O hábito japonês que ajuda a perder peso - e sem restrições alimentares

Ao contrário das tradicionais dietas para emagrecer, que cortam certos ingredientes do regime alimentar, alguns deles essencias ao organismo, este princípio japonês permite-nos comer o que quisermos em termos de variedade. Mas o que é? Chama-se Hara Hachi Bu, o que, na língua original, significa algo como "não coma mais de 80% do que gostaria".

Ou seja, o segredo para perder peso e viver mais tempo não está apenas no que as comunidades japonesas colocam nos pratos - em Okinawa, 68 em 100 mil habitantes têm mais de 100 anos, segundo o El Mundo - mas também no tamanho das porções, explica Vicente Mera, distinguido como o melhor médico na área do envelhecimento saudável nos European Medicine Awards 2021, ao mesmo jornal.

A ideia é não comer até ficarmos cheios, e deixar um pedacinho, neste caso seria 20%, do estômago vazio. Trata-se, pois, de uma restrição calórica e não de ingredientes. Atenção que o objetivo não é ficar com fome, mas dar tempo para que o cérebro compreenda que estamos, de facto, saciados. Em média, este processo demora cerca de 20 minutos a acontecer, e funciona melhor se mastigarmos devagar e sem distrações em redor.