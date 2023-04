Emma Watson: “O meu pai dava-me água com vinho ao almoço quando eu era criança”

Não temos ouvido falar em Watson, que entrou no seu mais recente filme em 2019: de Greta Gerwig, Mulherzinhas. É porque a atriz está voltada para outra área: a dos vinhos e destilados, que é o negócio da sua família há vários anos. "Após uma longa ausência das luzes da ribalta, Emma Watson está de volta... e a lançar um gin premium com o seu irmão Alex" lemos, na revista de luxo How to Spend It, do Financial Times, porque ambos são capa desta edição, e na qual falam do envolvimento da atriz no negócio.

Numa entrevista exclusiva, a também realizadora e agora destiladora senta-se para falar sobre "representação, Hollywood e o facto de ter crescido numa família obcecada por vinho, comida e a cultura que a rodeia". Watson surge em cima de uma mesa de madeira, de jeans, colete colegial e os retornados Adidas Gazelle, naquilo que parece ser uma propriedade da família no campo.

Na entrevista, e como teaser, ficamos a saber o que a atriz já tinha dito há uns anos. "Fiquei bastante surpreendida quando outras crianças ficaram muito entusiasmadas com a ideia de pôr as mãos no álcool", conta ela. "O meu pai dava-me água com vinho ao almoço desde que eu era criança. Por isso, fiquei bastante confusa quando era adolescente e toda a gente pensava que o álcool era um fruto proibido."

Emma Watson ficou amplamente conhecida com o seu papel de Hermione na saga Harry Potter (2001-2011) e mais tarde em As Vantagens de Ser Invisível (2012) de Stephen Chbosky e The Bling Ring - O Gangue de Hollywood, de Sofia Coppola (2013).