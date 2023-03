A exigente e peculiar dieta de Gwyneth Paltrow

Paleolítico

encontra-se novamente na mira dos internautas, e não pelas melhores razões. Afinal, a atriz e fundadora da Goop é conhecida pelos seus produtos fora da caixa - como as velas com aroma a vagina ou o dildo de ouro - e pelas suas opiniões inusitadas . A ocorrência mais recente? A sua, um dos temas falados no novo episódio do podcast The Art of Being Well com Will Cole, para o qual foi convidada.A empresária de 50 anos começa por dizer que janta cedo, por volta das seis da tarde, e que fica em. "De manhã, costumocom limão ou apenas água com limão", de modo a não aumentar os níveis do açúcar no sangue, e medito com o meu marido, Brad Falchuk, explica. É também antes do almoço que faz exercício: "tento fazer. Dou um passeio, faço pilates ou a minha rotina de Tracy Anderson", especialista em fitness. Depois, "faço cerca de trinta minutos de sauna de infravermelhos", que relaxa os músculos, alivia a fadiga e tem um efeito desintoxicante.No que toca às restantes refeições do dia, afirma que gosta muito de comer sopa ao almoço, e que. "Ao jantar tento comer de acordo com a, com muitos vegetais. São muito importantes para a minha desintoxicação." A dieta paleo baseia-se nos alimentos que os humanos comiam durante o, como carne, peixe, fruta e vegetais da época e frutos secos, excluindo produtos processados, lácteos ou cereais. "Foi difícil no início quando pensei: 'Oh, vou ter de eliminar todas as alegrias e prazeres' e isso não é verdade. Há tantos ingredientes que estão repletos de sabor - pimentas e ervas aromáticas e limão. Especialmente com alimentos como os mexicanos ou com sabores asiáticos, penso que se jantarmos em nossa casa, a maioria das pessoas, quando os nossos amigos aparecem, não fazem ideia de que estão a comer comida saudável ou de que é paleo".Nas redes sociais foram várias as pessoas, incluindo alegadas nutricionistas, a revelar os perigos da dieta da atriz, clarificando que caldo de ossos não é uma refeição equilibrada, que Gwyneth não estava a ingerir calorias suficientes ao longo do dia, ainda para mais se pratica exercício regularmente, e que uma caneca de café ou sumo não contam como pequeno-almoço, especialmente porque o. Mas, e é de ressalvar isto, cada pessoa conhece o seu organismo e só um especialista em nutrição poderá averiguar caso a caso.